"Я себе не наливаю. Моя мне нальет". 49-летний Винник рассказал о своей зависимости

"Давай я спрошу прямо то, что, в принципе, должна спросить, – зависимость есть?" – спросила у артиста журналистка.
"Есть одна зависимость у меня. Я просил, чтобы вы мне сало привезли, – шутя признался 49-летний Винник. – Оно лежит сейчас в морозилочке. Я его нарежу и налью... Не я налью. Я себе не наливаю. Моя мне нальет".
Отвечая на вопрос об алкогольной зависимости, певец заявил, что раньше выпивал столько, сколько ему было нужно.
"Алкоголиком... Я никогда не скажу, что я не выпиваю. Я выпивал, сколько мне было нужно, но я никогда не был бухой. Я алкоголь не употребляю уже очень долго, потому что нельзя. Зато я очень-очень люблю пиво", – признался артист.
После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину Винник перестал появляться на публике и вести соцсети. В июле 2022 года адвокат Винника заявила, что артист покинул Украину и переехал в Германию на лечение.
Спустя почти полтора года молчания Винник дал интервью Курочке, в котором признался, что выехал из Украины 26 февряля 2022 года, но не уточнил как. По словам артиста, он решил уехать за границу, так как считает, что каждый должен заниматься своим делом.
Винник также опроверг слухи об онкозаболевании, но не стал разглашать свой диагноз. Он упомянул, что этой болезнью в Германии болеет всего 2% населения.