"Я себе не наливаю. Моя мне нальет". 49-летний Винник рассказал о своей зависимости

Винник: Я никогда не скажу, что я не выпиваю. Я выпивал, сколько мне было нужно, но я никогда не был бухой Фото: Олег Винник / Facebook

"Давай я спрошу прямо то, что, в принципе, должна спросить, – зависимость есть?" – спросила у артиста журналистка.

"Есть одна зависимость у меня. Я просил, чтобы вы мне сало привезли, – шутя признался 49-летний Винник. – Оно лежит сейчас в морозилочке. Я его нарежу и налью... Не я налью. Я себе не наливаю. Моя мне нальет".

Отвечая на вопрос об алкогольной зависимости, певец заявил, что раньше выпивал столько, сколько ему было нужно.

"Алкоголиком... Я никогда не скажу, что я не выпиваю. Я выпивал, сколько мне было нужно, но я никогда не был бухой. Я алкоголь не употребляю уже очень долго, потому что нельзя. Зато я очень-очень люблю пиво", – признался артист.