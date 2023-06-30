Винник назвал имя своей жены и рассказал об их сыне

"Все твои коллеги знают, как зовут твою жену. Почему тебе так принципиально не называть это имя? Девять лет я готовилась задать этот вопрос: Таюне – та самая жена, о которой ты все время говоришь?" – спросила у артиста Курочка.

"Таюне – это псевдоним, во-первых. Во-вторых, это та, о которой я пою песни. Конечно, ее зовут Тая. Красивое имя, кстати. Мама ее называла Таюне", – заявил Винник.

Скриншот: taunetaisia / Instagram

Артист объяснил, что скрывает свою жену и их общего сына, чтобы избежать преследований со стороны журналистов.

"Я не думаю, что мой сын будет счастлив, когда он пойдет в университет и его будут спрашивать наши журналисты, тыкая в лицо камеру. Он "маленький" – руку протянет и засунет камеру в одно место. Более того, уже позвонит полицаям и скажет: "Оставьте меня в покое", – заявил Винник.