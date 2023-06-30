Винник назвал имя своей жены и рассказал об их сыне

"Все твои коллеги знают, как зовут твою жену. Почему тебе так принципиально не называть это имя? Девять лет я готовилась задать этот вопрос: Таюне – та самая жена, о которой ты все время говоришь?" – спросила у артиста Курочка.
"Таюне – это псевдоним, во-первых. Во-вторых, это та, о которой я пою песни. Конечно, ее зовут Тая. Красивое имя, кстати. Мама ее называла Таюне", – заявил Винник.
Артист объяснил, что скрывает свою жену и их общего сына, чтобы избежать преследований со стороны журналистов.
"Я не думаю, что мой сын будет счастлив, когда он пойдет в университет и его будут спрашивать наши журналисты, тыкая в лицо камеру. Он "маленький" – руку протянет и засунет камеру в одно место. Более того, уже позвонит полицаям и скажет: "Оставьте меня в покое", – заявил Винник.
После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину Винник перестал появляться на публике и вести соцсети. В июле 2022 года адвокат Винника заявила, что артист покинул Украину и переехал в Германию на лечение.
Спустя почти полтора года молчания Винник дал интервью Курочке, в котором признался, что выехал из Украины 26 февраля 2022 года, но не уточнил как. По словам артиста, он решил уехать за границу, так как считает, что каждый должен заниматься своим делом.
Винник также опроверг слухи об онкозаболевании, но не стал разглашать свой диагноз. Он упомянул, что этой болезнью в Германии болеет всего 2% населения.