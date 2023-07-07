"Вот такой папоротник на Купала". Никитюк показала босые ноги, наклонившись для кадра

Никитюк позировала, стоя босиком на паркете.

Она сняла свое отражение в зеркале и круглой вазе с розами. Чтобы сделать снимок, телеведущая наклонилась вперед.

"Вот такой папоротник на Купала", – написала она.

Фото: lesia_nikituk / Instagram