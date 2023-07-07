"Вот такой папоротник на Купала". Никитюк показала босые ноги, наклонившись для кадра

Никитюк позировала, стоя босиком на паркете.
Она сняла свое отражение в зеркале и круглой вазе с розами. Чтобы сделать снимок, телеведущая наклонилась вперед.
"Вот такой папоротник на Купала", – написала она.
Праздник Ивана Купала отмечается в ночь с 6-го на 7 июля. По легенде в эту ночь расцветает папоротник.
Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011-м она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале.
Сейчас Никитюк ведет программы "Le Маршрутка" и "Хто зверху?" на "Новом канале".