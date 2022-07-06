Ивана Купала. Правда и миф о цветении папоротника

Согласно поверьям, человеку, которому удалось найти редкий цветок, открывалось новое видение мира. Он мог понимать голоса птиц и зверей, обретал силу побеждать мировое зло, исцелять больных, находить спрятанные сокровища. Но чтобы обрести силу, нужно было знать место, где зацветет растение, и побороть нечисть, охранявшую его.

Папоротник, согласно фольклору, цвел лишь одно мгновение. Найти его мог только молодой мужчина. По некоторым легендам, непременно холостой и единственный сын в семье.

Цветок папоротника символизировал энергию солнца, возрождение жизни, расцвет чувств.

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С точки зрения ботаники цветение папоротника – это миф. Эти растения размножаются спорами, расположенными на тыльной стороне листьев, и никогда не цветут. Но изредка случается так, что в папоротнике прорастает другой цветок. Тогда визуально кажется, что цветет папоротник.

Также иногда со стороны некоторые виды папоротника, а именно ужовник и гроздовник, разрастаются, и их листья и ветви напоминают соцветия. На листах иногда прорастают спорангии, напоминающие цветы.

Папоротник семейства Osmundaceae – чистоуст королевский – сочетает спороносные и стерильные листья. Первые на самом деле напоминает цветок, что и могло натолкнуть увидевших такой папоротник людей на мысли об уникальном цветении.

Фото: biolib.de

По некоторым версиям, под папоротником в народных преданиях подразумевают разные растения, произрастающие на заболоченных землях.