ГОРДОН
 
 
Интересное

Ивана Купала. Правда и миф о цветении папоротника

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Папоротник является одним из символов праздника Ивана Купалы
Папоротник является одним из символов праздника Ивана Купалы
Фото: depositphotos.com

Ночь с 6-го на 7 июля называется Купальской. Согласно древним украинским преданиям, в это время в лесу зацветает папоротник, цветок которого обладает магической силой.

Согласно поверьям, человеку, которому удалось найти редкий цветок, открывалось новое видение мира. Он мог понимать голоса птиц и зверей, обретал силу побеждать мировое зло, исцелять больных, находить спрятанные сокровища. Но чтобы обрести силу, нужно было знать место, где зацветет растение, и побороть нечисть, охранявшую его.

Папоротник, согласно фольклору, цвел лишь одно мгновение. Найти его мог только молодой мужчина. По некоторым легендам, непременно холостой и единственный сын в семье.

Цветок папоротника символизировал энергию солнца, возрождение жизни, расцвет чувств.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

С точки зрения ботаники цветение папоротника – это миф. Эти растения размножаются спорами, расположенными на тыльной стороне листьев, и никогда не цветут. Но изредка случается так, что в папоротнике прорастает другой цветок. Тогда визуально кажется, что цветет папоротник.

Также иногда со стороны некоторые виды папоротника, а именно ужовник и гроздовник, разрастаются, и их листья и ветви напоминают соцветия. На листах иногда прорастают спорангии, напоминающие цветы.

Папоротник семейства Osmundaceae – чистоуст королевский – сочетает спороносные и стерильные листья. Первые на самом деле напоминает цветок, что и могло натолкнуть увидевших такой папоротник людей на мысли об уникальном цветении.

Фото: biolib.de
Фото: biolib.de

По некоторым версиям, под папоротником в народных преданиях подразумевают разные растения, произрастающие на заболоченных землях.

Теги: Украина, солнце, история, цветы, традиции, мужчины, энергия, Ивана Купала
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину G
Дмитрий ГОРДОН
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1 G
Алеся БАЦМАН
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное G
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Макс Барских выступил в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности". Фото, видео
Макс Барских выступил в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности". Фото, видео
  Вышел официальный трейлер фильма "Билет в рай" с Клуни и Робертс в главных ролях. Видео
  Вышел официальный трейлер фильма "Билет в рай" с Клуни и Робертс в главных ролях. Видео
Пенн путешествует по Украине в подаренных ему украинских берцах. Фото
Пенн путешествует по Украине в подаренных ему украинских берцах. Фото
  Dzidzio: Во время развода сердце болело. Это очень тяжелый процесс. Но, слава богу, уже прошло
  Dzidzio: Во время развода сердце болело. Это очень тяжелый процесс. Но, слава богу, уже прошло G
Дмитрий ГОРДОН
Верка Сердючка выступит на фестивале Atlas, который пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай"
Верка Сердючка выступит на фестивале Atlas, который пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай"
"Нифигасе ее разнесло! На нервах типа? Или родила?" Замалчивающая войну Ани Лорак озадачила сеть изменениями в своей фигуре
"Нифигасе ее разнесло! На нервах типа? Или родила?" Замалчивающая войну Ани Лорак озадачила сеть изменениями в своей фигуре
  "Какой мразью она была такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны
  "Какой мразью она была – такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны
  Михаил Хома: Dzidzio или Хома? Пусть публика решает
  Михаил Хома: Dzidzio или Хома? Пусть публика решает G
Дмитрий ГОРДОН
  "Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ
  "Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ
Скандал Мишиной и "Дизель Студио". Шеф-редактор извинился, что назвал актрису "бл...дункой", и потребовал извинений за сравнение с рашистами
Скандал Мишиной и "Дизель Студио". Шеф-редактор извинился, что назвал актрису "бл...дункой", и потребовал извинений за сравнение с рашистами
"Очень красивая женщина", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в прозрачном корсете. Фото
"Очень красивая женщина", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в прозрачном корсете. Фото
  Dzidzio: Я мог не родиться, врачи рекомендовали маме сделать аборт: "Ребенок при таком стрессе может быть калекой"
  Dzidzio: Я мог не родиться, врачи рекомендовали маме сделать аборт: "Ребенок при таком стрессе может быть калекой" G
Дмитрий ГОРДОН
  Горбунов: Украинцы славяне, а россияне нет. Это азиаты, война это их культура
  Горбунов: Украинцы – славяне, а россияне – нет. Это азиаты, война – это их культура
"Ты выглядишь так же, Синди!" 56-летняя Кроуфорд показала фото юности, на котором засветила декольте и позировала, расставив ноги
"Ты выглядишь так же, Синди!" 56-летняя Кроуфорд показала фото юности, на котором засветила декольте и позировала, расставив ноги
  Dzidzio о работе на таможне: Это была моя большая ошибка
  Dzidzio о работе на таможне: Это была моя большая ошибка G
Дмитрий ГОРДОН
"Слава молодым!" В сети показали долгий поцелуй Сенцова с невестой. Видео
"Слава молодым!" В сети показали долгий поцелуй Сенцова с невестой. Видео
 
 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 