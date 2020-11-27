ГОРДОН
 
 
Интересное

Куделица. В чем суть древнего праздника и при чем здесь волки

В украинских традициях существовал праздник, знаменовавший окончание осени и начало зимы.

Незамужние девушки на Куделицу молили высшие силы подарить им суженого
Незамужние девушки на Куделицу молили высшие силы подарить им суженого
Фото: depositphotos.com

27 ноября украинский народ праздновал Куделицу (Кудельницу или Филиппов день).

Кудель – это очищенное и вычесанное волокно льна, конопли или шерсти. Именно от этого слова и происходит название праздника. Кудель готовили всю зиму до весны. Существовала даже поговорка: "Не напрядешь зимою – нечего будет ткать летом".

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Праздник знаменовал окончание свадебного сезона и был началом так называемого "волчьего месяца". Считалось, что начиная с Филиппового дня волки могут подходить ближе к домам людей, а потому по вечерам предпочитали не выходить на улицу, а заниматься делами по хозяйству.

Люди молились апостолу Филиппу с просьбами, чтобы в семье было здоровье и благополучие, и готовились к началу Рождественского строгого поста. Он еще назывался Карачуновским – от слова "карачун", означавшего тьму и смерть, и самую длинную ночь в году, которая выпадала на период поста. Люди просили высшие силы помочь пережить зиму и выйти из периода тьмы к весне здоровыми. Незамужние девушки молили высшие силы подарить им суженого.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Вечером этого дня устраивали посиделки за столом в кругу семьи, а также близких родственников. На этот праздник разрешалось приглашать гостей. Те приносили приготовленные заранее блюда. Традиционно на стол подавали вареники с мясом, колбасы, соления. Перед началом ужина выставляли угощение для домового, чтобы отблагодарить его за охрану жилища и скота.

В этот день принято было давать подаяние бедным и малоимущим. 

Считалось, что если на Филиппа идет дождь, будет богатый урожай пшеницы, а если выпал снег – следует ждать холодной и поздней весны. Теплый день на Филиппа предвещал плохой урожай.

Теги: история, интересное, традиции
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Уманский: Ребята, остановитесь! Глубочайший кризис в стране – остановитесь с вашими хотелками
  Уманский: Ребята, остановитесь! Глубочайший кризис в стране – остановитесь с вашими хотелками G
Алеся БАЦМАН
Что не так с российской вакциной против коронавируса. Главное
Что не так с российской вакциной против коронавируса. Главное G
"Боруссия" – "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
"Боруссия" – "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сравнение не в ее пользу. 53-летняя британская телеведущая заявила, что ее раздражают "голые" фото 51-летней Лопес
Сравнение не в ее пользу. 53-летняя британская телеведущая заявила, что ее раздражают "голые" фото 51-летней Лопес
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
Трек alyona alyona о насилии над женщинами записали на языке жестов. Видео
Трек alyona alyona о насилии над женщинами записали на языке жестов. Видео
"Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?" Поклонники не узнали Джамалу на снимке из прошлого
"Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?" Поклонники не узнали Джамалу на снимке из прошлого
"Как муж все это позволяет?", "Уже на грани". Брежнева обнародовала в сети откровенные снимки
"Как муж все это позволяет?", "Уже на грани". Брежнева обнародовала в сети откровенные снимки
  "Думки", Slow. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless выпустили два клипа. Видео
  "Думки", Slow. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless выпустили два клипа. Видео
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
"Раскаленное пламя". Кардашян засветила формы в красном латексе
"Раскаленное пламя". Кардашян засветила формы в красном латексе
  "Кофе". Камалия в новом клипе устроила зажигательные танцы на столе. Видео
  "Кофе". Камалия в новом клипе устроила зажигательные танцы на столе. Видео
  "В первую очередь туда идут попиариться". Лидер "БеZ обмежень" Танчинец рассказал, почему согласился стать участником "Танцев со звездами"
  "В первую очередь туда идут попиариться". Лидер "БеZ обмежень" Танчинец рассказал, почему согласился стать участником "Танцев со звездами"
Йовович показала мужа и троих дочерей в День благодарения
Йовович показала мужа и троих дочерей в День благодарения
  "Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом омлета
  "Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом омлета
  "Знову". Вакарчук презентовал клип на первый трек из нового музыкального проекта "Оранжерея". Видео
  "Знову". Вакарчук презентовал клип на первый трек из нового музыкального проекта "Оранжерея". Видео
"Можно купить бесплатно". Лиза Галкина презентовала первую выставку своих картин
"Можно купить бесплатно". Лиза Галкина презентовала первую выставку своих картин
51-летний Перри женится на 29-летней избраннице
51-летний Перри женится на 29-летней избраннице
 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS