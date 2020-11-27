Куделица. В чем суть древнего праздника и при чем здесь волки

В украинских традициях существовал праздник, знаменовавший окончание осени и начало зимы.

27 ноября украинский народ праздновал Куделицу (Кудельницу или Филиппов день).

Кудель – это очищенное и вычесанное волокно льна, конопли или шерсти. Именно от этого слова и происходит название праздника. Кудель готовили всю зиму до весны. Существовала даже поговорка: "Не напрядешь зимою – нечего будет ткать летом".

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Праздник знаменовал окончание свадебного сезона и был началом так называемого "волчьего месяца". Считалось, что начиная с Филиппового дня волки могут подходить ближе к домам людей, а потому по вечерам предпочитали не выходить на улицу, а заниматься делами по хозяйству.

Люди молились апостолу Филиппу с просьбами, чтобы в семье было здоровье и благополучие, и готовились к началу Рождественского строгого поста. Он еще назывался Карачуновским – от слова "карачун", означавшего тьму и смерть, и самую длинную ночь в году, которая выпадала на период поста. Люди просили высшие силы помочь пережить зиму и выйти из периода тьмы к весне здоровыми. Незамужние девушки молили высшие силы подарить им суженого.

Фото: depositphotos.com

Вечером этого дня устраивали посиделки за столом в кругу семьи, а также близких родственников. На этот праздник разрешалось приглашать гостей. Те приносили приготовленные заранее блюда. Традиционно на стол подавали вареники с мясом, колбасы, соления. Перед началом ужина выставляли угощение для домового, чтобы отблагодарить его за охрану жилища и скота.

В этот день принято было давать подаяние бедным и малоимущим.

Считалось, что если на Филиппа идет дождь, будет богатый урожай пшеницы, а если выпал снег – следует ждать холодной и поздней весны. Теплый день на Филиппа предвещал плохой урожай.