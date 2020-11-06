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Плед. Откуда происходит главный атрибут осени

Традиционные клетчатые пледы имеют древнюю историю и даже на определенный период оказывались под запретом.

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Клетка до сих пор является одной из самых популярных расцветок пледов
Клетка до сих пор является одной из самых популярных расцветок пледов
Фото: depositphotos.com

Родиной пледов, тонких, но теплых покрывал, является Шотландия.

Еще начиная с VIII века пледы носили местные горцы. Они надевали их как плащи. У каждого клана был свой рисунок и расцветка ткани – так называемый тартан (taur tan – "цвет местности"). Это была, как правило, клетка контрастных цветов (черного и красного, черного и зеленого или желтого, зеленого и красного, красного и белого). До сих пор клетчатую расцветку часто называют шотландской.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Пледы изготавливали из овечьей шерсти и окрашивали натуральными красителями. В технологии окрашивания применялась специальная палка, на которую был нанесен узор. Эта палка передавалась в пределах клана из поколения в поколение.

В 1746 году, после подавления восстания якобитов, британские власти запретили ношение одежды из тартана. Этот запрет действовал 36 лет. Технология окрашивания шерсти была утрачена.

Тем не менее, традиция носить клетчатую одежду и пледы этой расцветки нелегально сохранялась в Шотландии. А также стала популярной в Англии и других странах.

Сейчас можно встретить пледы различных расцветок – от традиционной клетчатой, абстрактной или флористической, до однотонной. Их изготавливают из шерсти, полушерсти, а также синтетической ткани.

Теги: история, интересное, традиции
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