Клуб читателей
ГОРДОН
 
Интересное

Система Брайля: история возникновения и развития

Азбука Брайля – система символов, позволяющая слепым и слабовидящим людям передавать информацию и читать.

Шрифт Брайля был разработан в 1824 году
Шрифт Брайля был разработан в 1824 году
Фото: pixabay.com

4 января отмечается Всемирный день азбуки Брайля. В этот день проводят мероприятия, цель которых – привлечь внимание к потребностям и правам слепых и слабовидящих людей.

Азбука Брайля представляет собой свод символов, которые человек, лишенный способности видеть, осязает тактильно – с помощью прикосновений. Буквенные и цифровые символы изображаются в виде шести точек, расположенных в разном порядке. Это помогает людям, имеющим проблемы со зрением, читать книги, передавать музыкальные и математические символы.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Шрифт был разработан в 1824 году французом Луи Брайлем. Он не являлся врачом или ученым, но напрямую столкнулся с проблемой слепоты. Брайль был сыном сапожника и в возрасте трех лет поранился шорным ножом в мастерской отца. У ребенка началось воспаление – и он лишился глаза. Инфекция успела перейти на неповрежденный глаз, и к пяти годам Брайль полностью ослеп. В возрасте 15 лет Луи создал рельефно-точечный шрифт, который бы позволял воспринимать информацию с помощью прикосновений рук.

Он использовал шесть прорезей (точек) в листе, которые располагались в два столбца. Такой текст писался с обратной стороны листа, а когда его переворачивали, можно было ощутить выпуклость точек. Соответственно, текст писался справа налево.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Управляющим Иллинойской школы для слепых Фрэнком Хейвеном Холлом в 1892 году была изобретена пишущая машинка Брайля с шестью клавишами. Она видоизменялась со временем, и в 1951 году учитель деревообработки в школе Перкинса для слепых Дэвид Абрахам создал осовремененную пишущую машинку Брайля — Perkins Brailler. Тогда же начали выпускать принтеры для тиснения шрифтом Брайля, а в 1960 году разработали программы для автоматического перевода текста на разных языках в систему для слепых. В 2011 году появилась программа для преобразования текста Брайля в речь.

Особенностями письма по Брайлю являются игнорирование заглавных букв, отсутствие знака пробела после запятой, пробела перед тире, использование одного и того же символа для обозначения похожих знаков пунктуации.

Теги: история, интересное
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
По приказу Трампа убит один из самых влиятельных иранских военных, Иран грозит суровой местью. Главное о гибели генерала Сулеймани
По приказу Трампа убит один из самых влиятельных иранских военных, Иран грозит суровой местью. Главное о гибели генерала Сулеймани G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Записки бывшего подполковника КГБ: Ради слежки за Высоцким в США была спланирована операция для двух агентов – Калмановича и Бабека
Записки бывшего подполковника КГБ: Ради слежки за Высоцким в США была спланирована операция для двух агентов – Калмановича и Бабека G
12 военных, тайные агенты СБУ, Асеев, экс-беркутовцы, Лусварги, Капитан Какао. Кто вернулся в Украину и кого передали боевикам в рамках обмена
12 военных, тайные агенты СБУ, Асеев, экс-беркутовцы, Лусварги, Капитан Какао. Кто вернулся в Украину и кого передали боевикам в рамках обмена G
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS