Система Брайля: история возникновения и развития

Азбука Брайля – система символов, позволяющая слепым и слабовидящим людям передавать информацию и читать.

4 января отмечается Всемирный день азбуки Брайля. В этот день проводят мероприятия, цель которых – привлечь внимание к потребностям и правам слепых и слабовидящих людей.

Азбука Брайля представляет собой свод символов, которые человек, лишенный способности видеть, осязает тактильно – с помощью прикосновений. Буквенные и цифровые символы изображаются в виде шести точек, расположенных в разном порядке. Это помогает людям, имеющим проблемы со зрением, читать книги, передавать музыкальные и математические символы.

Фото: pixabay.com

Шрифт был разработан в 1824 году французом Луи Брайлем. Он не являлся врачом или ученым, но напрямую столкнулся с проблемой слепоты. Брайль был сыном сапожника и в возрасте трех лет поранился шорным ножом в мастерской отца. У ребенка началось воспаление – и он лишился глаза. Инфекция успела перейти на неповрежденный глаз, и к пяти годам Брайль полностью ослеп. В возрасте 15 лет Луи создал рельефно-точечный шрифт, который бы позволял воспринимать информацию с помощью прикосновений рук.

Он использовал шесть прорезей (точек) в листе, которые располагались в два столбца. Такой текст писался с обратной стороны листа, а когда его переворачивали, можно было ощутить выпуклость точек. Соответственно, текст писался справа налево.

Фото: pixabay.com

Управляющим Иллинойской школы для слепых Фрэнком Хейвеном Холлом в 1892 году была изобретена пишущая машинка Брайля с шестью клавишами. Она видоизменялась со временем, и в 1951 году учитель деревообработки в школе Перкинса для слепых Дэвид Абрахам создал осовремененную пишущую машинку Брайля — Perkins Brailler. Тогда же начали выпускать принтеры для тиснения шрифтом Брайля, а в 1960 году разработали программы для автоматического перевода текста на разных языках в систему для слепых. В 2011 году появилась программа для преобразования текста Брайля в речь.

Особенностями письма по Брайлю являются игнорирование заглавных букв, отсутствие знака пробела после запятой, пробела перед тире, использование одного и того же символа для обозначения похожих знаков пунктуации.