Фаршированные цветы кабачков. Рецепт

"Внимание! Очень вкусный рецепт!" – отметил эксперт.
Ярославский признался, что открыл для себя это блюдо в Италии.
Ингредиенты:
- 24–30 цветков цуккини;
- 350 г рикотты;
- 250 г листьев шпината;
- 50 г лука;
- 25 г сливочного масла;
- мускатный орех, соль, перец;
- молотые сухари;
- тертый пармезан;
- оливковое масло.
Приготовление
- Нарезать мелко лук и слегка обжарить на сливочном масле.
- Добавить листья шпината и слегка обжарить – до тех пор, пока они не перестанут выпускать воду.
- Добавить соль, перец, мускатный орех и охладить.
- Смешать с рикоттой, по желанию можно добавить немного пармезана для более насыщенного вкуса.
- Цветки тыквы или цуккини помыть, слегка зачистить от зеленых маленьких листочков и удалить пестики с тычинками.
- С помощью кондитерского шарика нафаршировать цветки, слегка завернуть кончики лепестков, положить на противень, посыпать сухарями, пармезаном и взбрызнуть оливковым маслом.
- Запекать в духовке под верхним грилем при температуре 220 ºС 6–7 минут.
Контекст:
Ярославский часто переосмысливает рецепты традиционных блюд. Недавно он поделился фирменным рецептом блинов и оладий, а также овсянки в виде тирамису.