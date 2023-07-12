Фаршированные цветы кабачков. Рецепт

"Внимание! Очень вкусный рецепт!" – отметил эксперт.

Ярославский признался, что открыл для себя это блюдо в Италии.

Ингредиенты:

24–30 цветков цуккини;

350 г рикотты;

250 г листьев шпината;

50 г лука;

25 г сливочного масла;

мускатный орех, соль, перец;

молотые сухари;

тертый пармезан;

оливковое масло.

Приготовление

Нарезать мелко лук и слегка обжарить на сливочном масле. Добавить листья шпината и слегка обжарить – до тех пор, пока они не перестанут выпускать воду. Добавить соль, перец, мускатный орех и охладить. Смешать с рикоттой, по желанию можно добавить немного пармезана для более насыщенного вкуса. Цветки тыквы или цуккини помыть, слегка зачистить от зеленых маленьких листочков и удалить пестики с тычинками. С помощью кондитерского шарика нафаршировать цветки, слегка завернуть кончики лепестков, положить на противень, посыпать сухарями, пармезаном и взбрызнуть оливковым маслом. Запекать в духовке под верхним грилем при температуре 220 ºС 6–7 минут.