Бульвар Шоубиз
 
10 июля, 2023
 
Рецепты

Вкуснее, чем в детстве! Глазированные сырки с клубничной начинкой. Рецепт от Глинской

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Десерт готовится просто
Десерт готовится просто
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинар и кондитер Елизавета Глинская в YouTube рассказала, как готовит десерт из творога.

"Я очень люблю молочные продукты, особенно сырки, которые готовлю сама. Честно говоря, я "творожная душа". Ни дня не провожу без сырников или ленивых вареников, йогурта. Сегодня поделюсь с вами рецептом своих любимых глазированных сырков. Но они даже вкуснее, чем в детстве!" – написала она.

Глинская отметила, что сырки готовятся очень легко и съедаются очень быстро, потому что их любят и взрослые, и дети.

Ингредиенты:

  • 700 г творога;
  • 100 г сахарной пудры;
  • ванильный сахар (по желанию);
  • 140 г клубники (свежей или замороженной);
  • 10 г кукурузного крахмала;;
  • 15 г сахара;
  • 10 мл лимонного сока;
  • 100 г сливочного масла;
  • 150 г черного шоколада;
  • 150 г молочного шоколада;
  • 30 мл рафинированного растительного масла.

Приготовление

  1. Перебиваем клубнику погружным блендером до консистенции пюре. Добавляем лимонный сок, перемешиваем. Смешиваем в сотейнике клубничное пюре с лимонным соком, сахар и кукурузный крахмал. 
  2. Ставим на плиту, постоянно помешивая, доводим до кипения. Пюре должно прокипеть 30-40 секунд. Снимаем с плиты и переливаем начинку в другую емкость, чтобы она быстрее остыла. Накрываем пюре пищевой пленкой.
  3. После охлаждения снимаем пищевую пленку, перемешиваем и перекладываем клубничную начинку в кондитерский мешок без насадки.
  4. Смешиваем творог с сахарной пудрой, ванильным сахаром и сливочным маслом комнатной температуры.
  5. Пробиваем массу погружным блендером до однородной консистенции. Переводим массу в кондитерский мешок без насадки.
  6. Используя пищевую пленку, формируем сырки. Вес одного сырка – 80 г. Из этого количества ингредиентов получается 12 сырков.
  7. Отправляем сырки в морозильную камеру на 2–2,5 часа.
  8. Для приготовления глазури смешиваем шоколад и растительное масло. Растапливаем в микроволновке или на паровой бане. Переливаем глазурь в высокий стакан. Разворачиваем сырок, накалываем на шпажку и погружаем в глазурь. Делать это нужно быстро, чтобы глазурь легла тоненьким слоем. Когда глазурь становится матовой, сырок можно снимать со шпажки.
  9. В процессе глазирования глазурь нужно немного прогревать.
  10. Отправляем сырки в холодильник, чтобы они полностью разморозились.
    ВИДЕО
    Видео: Liza Glinskay / YouTube
Контекст:

Сырки можно также приготовить с добавлением меда, как это делает украинская актриса Анна Саливанчук.

Теги: рецепт, Елизавета Глинская, рецепты, глазированные сырки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Защитник Мариуполя азовец Равлик: Я сидел на стуле, успокаивал своего друга, а возле меня, буквально на расстоянии метра, ампутировали ногу без анестезии
  Защитник Мариуполя азовец Равлик: Я сидел на стуле, успокаивал своего друга, а возле меня, буквально на расстоянии метра, ампутировали ногу без анестезии
Алеся БАЦМАН
Неуч, уголовник, торговец хот-догами, повар Путина, зачинщик мятежа. Что известно о главаре международной преступной организации "Вагнер" Пригожине и его семье
Неуч, уголовник, торговец хот-догами, повар Путина, зачинщик мятежа. Что известно о главаре международной преступной организации "Вагнер" Пригожине и его семье
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Яценюк: Путин коррумпировал политические элиты Запада, СМИ, создавал пропагандистские машины по всему миру и террористические организации
  Яценюк: Путин коррумпировал политические элиты Запада, СМИ, создавал пропагандистские машины по всему миру и террористические организации
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника
Галина ГРИШИНА
"Подгорела курочка". Квиткова прокомментировала фото Никитюк из реальной жизни
"Подгорела курочка". Квиткова прокомментировала фото Никитюк из реальной жизни
  Вкуснее, чем в детстве! Глазированные сырки с клубничной начинкой. Рецепт от Глинской
  Вкуснее, чем в детстве! Глазированные сырки с клубничной начинкой. Рецепт от Глинской
Добавьте это в обычный пакет – и через час малосольные помидоры можно уже пробовать. Простой и проверенный рецепт
Добавьте это в обычный пакет – и через час малосольные помидоры можно уже пробовать. Простой и проверенный рецепт
Галина ГРИШИНА
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук снялась в платье с вырезом под бюстом и рассказала о любви к себе
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук снялась в платье с вырезом под бюстом и рассказала о любви к себе
Свитолина вынуждена была подарить свои билеты на концерт Стайлса из-за выхода в четвертый круг Wimbledon. Артист отреагировал
Свитолина вынуждена была подарить свои билеты на концерт Стайлса из-за выхода в четвертый круг Wimbledon. Артист отреагировал
Галина ГРИШИНА
Как выбрать, промыть и правильно поджарить лисички. Советы от эксперта
Как выбрать, промыть и правильно поджарить лисички. Советы от эксперта
Эти два препарата защитят вишни и черешни от монилиоза, кокомикоза и клястероспориоза после сбора урожая
Эти два препарата защитят вишни и черешни от монилиоза, кокомикоза и клястероспориоза после сбора урожая
Галина ГРИШИНА
  Как сделать ежедневный макияж с голубыми тенями
  Как сделать ежедневный макияж с голубыми тенями
  Элтон Джон объявил о завершении гастрольной деятельности. Его прощальной композицией стал хит Goodbye Yellow Brick Road. Видео
  Элтон Джон объявил о завершении гастрольной деятельности. Его прощальной композицией стал хит Goodbye Yellow Brick Road. Видео
Галина ГРИШИНА
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции
"Я это сделала!" Нидерланды на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" будет представлять трансгендерная участница. Фото
"Я это сделала!" Нидерланды на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" будет представлять трансгендерная участница. Фото
Галина ГРИШИНА
Никитюк в легком платье показала бюст с верхнего ракурса
Никитюк в легком платье показала бюст с верхнего ракурса
"Гости никогда не догадаются, из чего оно сделано". Рецепт варенья из кабачков с точными пропорциями сахара
"Гости никогда не догадаются, из чего оно сделано". Рецепт варенья из кабачков с точными пропорциями сахара
Галина ГРИШИНА
"Баклажаны размером с литровую банку". Сделайте это в июле, чтобы получить щедрый урожай
"Баклажаны размером с литровую банку". Сделайте это в июле, чтобы получить щедрый урожай
"Это второй самый счастливый момент после рождения дочери". Свитолина прокомментировала победу над теннисисткой из Беларуси на Wimbledon
"Это второй самый счастливый момент после рождения дочери". Свитолина прокомментировала победу над теннисисткой из Беларуси на Wimbledon
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 