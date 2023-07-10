  Вкуснее, чем в детстве! Глазированные сырки с клубничной начинкой. Рецепт от Глинской

"Я очень люблю молочные продукты, особенно сырки, которые готовлю сама. Честно говоря, я "творожная душа". Ни дня не провожу без сырников или ленивых вареников, йогурта. Сегодня поделюсь с вами рецептом своих любимых глазированных сырков. Но они даже вкуснее, чем в детстве!" – написала она.

Глинская отметила, что сырки готовятся очень легко и съедаются очень быстро, потому что их любят и взрослые, и дети.

Ингредиенты:

700 г творога;

100 г сахарной пудры;

ванильный сахар (по желанию);

140 г клубники (свежей или замороженной);

10 г кукурузного крахмала;;

15 г сахара;

10 мл лимонного сока;

100 г сливочного масла;

150 г черного шоколада;

150 г молочного шоколада;

30 мл рафинированного растительного масла.

Приготовление

Перебиваем клубнику погружным блендером до консистенции пюре. Добавляем лимонный сок, перемешиваем. Смешиваем в сотейнике клубничное пюре с лимонным соком, сахар и кукурузный крахмал. Ставим на плиту, постоянно помешивая, доводим до кипения. Пюре должно прокипеть 30-40 секунд. Снимаем с плиты и переливаем начинку в другую емкость, чтобы она быстрее остыла. Накрываем пюре пищевой пленкой. После охлаждения снимаем пищевую пленку, перемешиваем и перекладываем клубничную начинку в кондитерский мешок без насадки. Смешиваем творог с сахарной пудрой, ванильным сахаром и сливочным маслом комнатной температуры. Пробиваем массу погружным блендером до однородной консистенции. Переводим массу в кондитерский мешок без насадки. Используя пищевую пленку, формируем сырки. Вес одного сырка – 80 г. Из этого количества ингредиентов получается 12 сырков. Отправляем сырки в морозильную камеру на 2–2,5 часа. Для приготовления глазури смешиваем шоколад и растительное масло. Растапливаем в микроволновке или на паровой бане. Переливаем глазурь в высокий стакан. Разворачиваем сырок, накалываем на шпажку и погружаем в глазурь. Делать это нужно быстро, чтобы глазурь легла тоненьким слоем. Когда глазурь становится матовой, сырок можно снимать со шпажки. В процессе глазирования глазурь нужно немного прогревать. Отправляем сырки в холодильник, чтобы они полностью разморозились. ВИДЕО Видео: Liza Glinskay / YouTube