  Вкуснее, чем в детстве! Глазированные сырки с клубничной начинкой. Рецепт от Глинской

"Я очень люблю молочные продукты, особенно сырки, которые готовлю сама. Честно говоря, я "творожная душа". Ни дня не провожу без сырников или ленивых вареников, йогурта. Сегодня поделюсь с вами рецептом своих любимых глазированных сырков. Но они даже вкуснее, чем в детстве!" – написала она.
Глинская отметила, что сырки готовятся очень легко и съедаются очень быстро, потому что их любят и взрослые, и дети.
Ингредиенты:
- 700 г творога;
- 100 г сахарной пудры;
- ванильный сахар (по желанию);
- 140 г клубники (свежей или замороженной);
- 10 г кукурузного крахмала;;
- 15 г сахара;
- 10 мл лимонного сока;
- 100 г сливочного масла;
- 150 г черного шоколада;
- 150 г молочного шоколада;
- 30 мл рафинированного растительного масла.
Приготовление
- Перебиваем клубнику погружным блендером до консистенции пюре. Добавляем лимонный сок, перемешиваем. Смешиваем в сотейнике клубничное пюре с лимонным соком, сахар и кукурузный крахмал.
- Ставим на плиту, постоянно помешивая, доводим до кипения. Пюре должно прокипеть 30-40 секунд. Снимаем с плиты и переливаем начинку в другую емкость, чтобы она быстрее остыла. Накрываем пюре пищевой пленкой.
- После охлаждения снимаем пищевую пленку, перемешиваем и перекладываем клубничную начинку в кондитерский мешок без насадки.
- Смешиваем творог с сахарной пудрой, ванильным сахаром и сливочным маслом комнатной температуры.
- Пробиваем массу погружным блендером до однородной консистенции. Переводим массу в кондитерский мешок без насадки.
- Используя пищевую пленку, формируем сырки. Вес одного сырка – 80 г. Из этого количества ингредиентов получается 12 сырков.
- Отправляем сырки в морозильную камеру на 2–2,5 часа.
- Для приготовления глазури смешиваем шоколад и растительное масло. Растапливаем в микроволновке или на паровой бане. Переливаем глазурь в высокий стакан. Разворачиваем сырок, накалываем на шпажку и погружаем в глазурь. Делать это нужно быстро, чтобы глазурь легла тоненьким слоем. Когда глазурь становится матовой, сырок можно снимать со шпажки.
- В процессе глазирования глазурь нужно немного прогревать.
- Отправляем сырки в холодильник, чтобы они полностью разморозились.
ВИДЕО
Видео: Liza Glinskay / YouTube
Контекст:
Сырки можно также приготовить с добавлением меда, как это делает украинская актриса Анна Саливанчук.