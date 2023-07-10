Как выбрать, промыть и правильно поджарить лисички. Советы от эксперта

Лисички нужно хорошо промыть от песка Фото: depositphotos.com

Внешний вид

Выбирайте только свежие и неувядшие грибы, без червей внутри. Если на грибах есть коричневые пятна, брать их не нужно. Свежие лисички плотные, желтые или оранжевые.

Очищение

Лисички не нужно замачивать. Достаточно хорошо их промыть в большом количестве воды. Иногда лисички содержат песок, который сложно вымыть.

Лайфхак

Уже промытые лисички нужно посыпать мукой и осторожно распределить ее по грибам. Дать постоять 10 минут и промыть в большом сите или дуршлаге. Мука набухает, и когда ее удаляют, она "уносит" с собой мелкую пыль.

Как правильно готовить

Жарить лисички лучше всего на большом огне в один слой на стальной или антипригарной сковороде. Не нужно выжаривать их сильно. Отваривать лисички заранее не нужно.

Когда грибы обжарены, их отбрасывают на сито, на сковороду добавляют измельченный чеснок, немного убавляют огонь и жарят еще примерно 30 секунд. После этого солят, перчат и добавляют рубленую петрушку, чабрец или орегано, кусочек сливочного масла. Прогревают 10 секунд.

И обязательно ставьте "понравилось" и показывайте друзьям!