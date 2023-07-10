"Гости никогда не догадаются, из чего оно сделано". Рецепт варенья из кабачков с точными пропорциями сахара

"Звучит немного странно, но по вкусу оно просто непревзойденное. Попробовав такое варенье, ваши гости никогда не догадаются, из чего оно сделано, – анонсировал блюдо ресторатор. – Кабачковое варенье с апельсином и лимоном готовится так же просто, как из ягод или фруктов. Мы не будем добавлять никаких загустителей, все отлично получится и без этого. Если в конце вам будет казаться, что варенье немного жидкое, не переживайте, со временем оно загустеет".

Какие кабачки выбрать для варенья

Эксперт советует готовить варенье из молодых кабачков или же более зрелые плоды очистить от семенной коробки и жесткой кожуры.

Продукты

1 кг молодых кабачков;

600 г сахара;

100 мл воды;

одна коробочка кардамона;

один лимон;

один апельсин (сок и цедра).

Приготовление