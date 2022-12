"Минимум продуктов, минимум действий, а результат – вау". Эксперт рассказал, как запечь шампиньоны

"Я обожаю простые рецепты. Такие, чтобы минимум продуктов, минимум действий, а результат получается вау. Уверен, вы тоже такое любите. Потому что даже когда мало времени, хочется получать от еды новые и приятные эмоции. Поэтому предлагаю вам приготовить грибы с творогом и орехами. Три продукта, три простых действия, 20 минут ожидания, пока грибочки запекутся. И вы получите невероятный вкус, который захочется воспроизводить снова", – написал кулинар.

10–12 шампиньонов нужно помыть, протереть полотенцем, отделить от них ножки. Измельчить ножки, добавить 50–70 г измельченных грецких орехов и пожарить их вместе на сковороде. около 200 г сыра натереть на мелкой терке и смешать с орехами и грибами. Начинить шапочки грибов и выпекать на противне, застеленном пергаментом, 20–25 минут при температуре 180 градусов.

"Глубокий сырно-ореховый вкус вместе с сочными грибами сделает вашим рецепторам очень хорошо. Вот так просто", – подчеркнул Клопотенко.

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.