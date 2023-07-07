Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2023
 
Рецепты

Кабачковые оладьи с куриным филе. Пошаговый рецепт

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Оладьи нужно жарить на растительном масле
Оладьи нужно жарить на растительном масле
Фото: depositphotos.com

Автор украинского кулинарного Instagram-блога nekuhar 7 июля разместил рецепт приготовления кабачковых оладий с курицей.

Продукты для оладий:

  • 3 кабачка; 
  • 1 молодая картофелина; 
  • 1 луковица; 
  • 1 морковь;
  • 1/3 замороженного куриного филе; 
  • 3 яйца; 
  • 3 ст. л. муки; 
  • укроп, соль, перец по вкусу.

Для соуса:

  • 150 г сычужной брынзы; 
  • пару ложек жирного йогурта; 
  • 1–2 зубчика чеснока;
  •  укроп.

Приготовление

  1. Натрите кабачки и картофель. Посолите, слейте лишнюю жидкость. 
  2. Натрите морковь, лук и курицу, добавьте яйца, муку, нарезанный укроп, поперчите. 
  3. Перемешайте и оставьте настояться несколько минут. 
  4. Жарьте на растительном масле.
  5. Для соуса брынзу разомните вилкой, переложите в глубокую миску, добавьте йогурт, измельченный чеснок, нарезанный укроп и перемешайте.
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мясо, рецепт, кабачки
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