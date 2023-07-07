Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2023
 
Рецепты

"Даже лучше, чем в снах". Клопотенко рассказал, с каким соусом куриные голени будут особенно вкусными

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Для текстуры в соус нужно добавить целые ягоды клюквы
Для текстуры в соус нужно добавить целые ягоды клюквы
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинар Евгений Клопотенко в Instagram опубликовал рецепт приготовления запеченных куриных голеней под ягодным соусом.

"У вас бывают гастрономические сны? Мне вот приснилось, как мясо из сочной куриной голени как раз отпадает от косточки, такими малейшими лепестками, прямо мне в рот", – написал кулинар.

Он поделился рецептом куриных голеней в клюквенном соусе.

Ингредиенты:

  • куриные голени;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 2–3 веточки розмарина;
  • соль, перец;
  • немного оливкового масла.

Приготовление

Снять кожу с голеней. Добавить соль, перец, чеснок, оливковое масло. Перемешать. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Поставить запекаться на 40 минут при 180 ºС.

"Пока голени запекались, у меня было время сделать какой-нибудь соус, чтобы было даже лучше, чем в снах", – отметил Клопотенко.

Ингредиенты:

  • 100 г клюквы;
  • 50 г сливочного масла;
  • 1 ч. л. винного уксуса;
  • 1 ст. л сахара;
  • щепотка соли.

Приготовление

80 г клюквы перебить в пюре. Смешать в сотейнике с 50 г сливочного масла. Бросить для текстуры 20 г целых ягод клюквы. Варить 7–10 минут. Добавить 1 ч. л. винного уксуса, 1 ст. л. сахара и щепотку соли.

Готовые голени выложить в тарелку и полить соусом. 

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил его в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: мясо, Евгений Клопотенко, рецепт, соус, рецепты
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