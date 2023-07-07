"Даже лучше, чем в снах". Клопотенко рассказал, с каким соусом куриные голени будут особенно вкусными

"У вас бывают гастрономические сны? Мне вот приснилось, как мясо из сочной куриной голени как раз отпадает от косточки, такими малейшими лепестками, прямо мне в рот", – написал кулинар.

Он поделился рецептом куриных голеней в клюквенном соусе.

Ингредиенты:

куриные голени;

3 зубчика чеснока;

2–3 веточки розмарина;

соль, перец;

немного оливкового масла.

Приготовление

Снять кожу с голеней. Добавить соль, перец, чеснок, оливковое масло. Перемешать. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Поставить запекаться на 40 минут при 180 ºС.

"Пока голени запекались, у меня было время сделать какой-нибудь соус, чтобы было даже лучше, чем в снах", – отметил Клопотенко.

Ингредиенты:

100 г клюквы;

50 г сливочного масла;

1 ч. л. винного уксуса;

1 ст. л сахара;

щепотка соли.

Приготовление

80 г клюквы перебить в пюре. Смешать в сотейнике с 50 г сливочного масла. Бросить для текстуры 20 г целых ягод клюквы. Варить 7–10 минут. Добавить 1 ч. л. винного уксуса, 1 ст. л. сахара и щепотку соли.

Готовые голени выложить в тарелку и полить соусом.