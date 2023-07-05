Одесский форшмак. Простой рецепт вкусной закуски от эксперта

"Для меня любой город в первую очередь запоминается местной едой. Сейчас я часто вспоминаю Одессу и море, а еще невероятно вкусный местный форшмак с кусочком темного хлеба и зеленым лучком сверху. Ну что, представили, как это вкусно? Так давайте уже готовить этот одесский форшмак!" – написал кулинар.
Ингредиенты:
250 г филе сельди;
3 вареных вкрутую яйца;
60 г мякоти хлеба (хлеб можно брать даже черствый);
60–70 г кислого зеленого яблока;
75–80 г сливочного масла;
40–50 г репчатого лука или белой части от зеленого.
Приготовление
Ярославский часто переосмысливает рецепты традиционных блюд. Недавно он поделился фирменным рецептом блинов и оладий, а также овсянки в виде тирамису.