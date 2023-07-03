Варенье из черной смородины на зиму. Простой рецепт

Нюансы

Использовать нужно спелые и упругие ягоды черной смородины. Черный перец горошком добавлять по своему вкусу. Начать можно с пяти горошин и попробовать. Если необходимо, использовать еще.

Чтобы специя максимально раскрыла свой вкус и аромат, предварительно следует пожарить ее несколько минут на сухой сковороде. Варить варенье в кастрюле с толстым дном, чтобы оно не пригорело. Для такого количества компонентов следует выбрать емкость на 3 л, чтобы удобно было мешать и варенье не выкипело.

Ингредиенты на две поллитровые банки:

1 кг черной смородины;

500 г сахара;

горошины черного перца по вкусу.

Приготовление

Помойте 1 кг черной смородины в дуршлаге и дайте воде стечь. Затем пересыпьте ягоды в кастрюлю, добавьте 500 г сахара, перемешайте и оставьте на час, чтобы ягоды пустили сок. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и после закипания варите 15 минут, периодически помешивая. Крышкой не накрывайте. Стерилизуйте банки и крышки twist-off или обычные металлические на пару. Возьмите кастрюлю, в которую хорошо устанавливается сверху сито по типу паровой бани. Налейте воду и ставьте на огонь. Когда жидкость закипит, поставьте на сито банку вверх дном. Стерилизуйте 15 минут. Крышки тоже можно стерилизовать на пару или положить их в сотейник, залить водой и "варить" минуту после закипания. Уберите сотейник с крышками с огня. Добавьте горошины черного перца по своему вкусу. Раздавите их лезвием ножа и всыпьте в ягоды. Важно, чтобы после добавления специи варенье прокипело на маленьком огне еще минуту. Затем снимайте его с огня и разливайте по подготовленным банкам. Закрывайте крышками. Оставьте остывать при комнатной температуре, а затем храните до года в прохладном месте.