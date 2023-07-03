Бульвар Шоубиз
 
03 июля, 2023
 
Рецепты

Варенье из черной смородины на зиму. Простой рецепт

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Варенье готовится из небольшого количества ингредиентов
Варенье готовится из небольшого количества ингредиентов
Фото: depositphotos.com

На сайте украинского кулинара Евгения Клопотенко разместили пошаговый рецепт приготовления вкусного варенья на зиму.

Нюансы

Использовать нужно спелые и упругие ягоды черной смородины. Черный перец горошком добавлять по своему вкусу. Начать можно с пяти горошин и попробовать. Если необходимо, использовать еще.

Чтобы специя максимально раскрыла свой вкус и аромат, предварительно следует пожарить ее несколько минут на сухой сковороде. Варить варенье в кастрюле с толстым дном, чтобы оно не пригорело. Для такого количества компонентов следует выбрать емкость на 3 л, чтобы удобно было мешать и варенье не выкипело.

Ингредиенты на две поллитровые банки:

  • 1 кг черной смородины;
  • 500 г сахара;
  • горошины черного перца по вкусу.

Приготовление

  1. Помойте 1 кг черной смородины в дуршлаге и дайте воде стечь. Затем пересыпьте ягоды в кастрюлю, добавьте 500 г сахара, перемешайте и оставьте на час, чтобы ягоды пустили сок.
  2. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и после закипания варите 15 минут, периодически помешивая. Крышкой не накрывайте.
  3. Стерилизуйте банки и крышки twist-off или обычные металлические на пару. Возьмите кастрюлю, в которую хорошо устанавливается сверху сито по типу паровой бани. Налейте воду и ставьте на огонь. Когда жидкость закипит, поставьте на сито банку вверх дном. Стерилизуйте 15 минут. Крышки тоже можно стерилизовать на пару или положить их в сотейник, залить водой и "варить" минуту после закипания. Уберите сотейник с крышками с огня. 
  4. Добавьте горошины черного перца по своему вкусу. Раздавите их лезвием ножа и всыпьте в ягоды. Важно, чтобы после добавления специи варенье прокипело на маленьком огне еще минуту. Затем снимайте его с огня и разливайте по подготовленным банкам. Закрывайте крышками. Оставьте остывать при комнатной температуре, а затем храните до года в прохладном месте.
Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил его в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: Евгений Клопотенко, рецепт, рецепты, варенье из смородины
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