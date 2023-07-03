Варенье из черной смородины на зиму. Простой рецепт

Нюансы
Использовать нужно спелые и упругие ягоды черной смородины. Черный перец горошком добавлять по своему вкусу. Начать можно с пяти горошин и попробовать. Если необходимо, использовать еще.
Чтобы специя максимально раскрыла свой вкус и аромат, предварительно следует пожарить ее несколько минут на сухой сковороде. Варить варенье в кастрюле с толстым дном, чтобы оно не пригорело. Для такого количества компонентов следует выбрать емкость на 3 л, чтобы удобно было мешать и варенье не выкипело.
Ингредиенты на две поллитровые банки:
- 1 кг черной смородины;
- 500 г сахара;
- горошины черного перца по вкусу.
Приготовление
- Помойте 1 кг черной смородины в дуршлаге и дайте воде стечь. Затем пересыпьте ягоды в кастрюлю, добавьте 500 г сахара, перемешайте и оставьте на час, чтобы ягоды пустили сок.
- Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и после закипания варите 15 минут, периодически помешивая. Крышкой не накрывайте.
- Стерилизуйте банки и крышки twist-off или обычные металлические на пару. Возьмите кастрюлю, в которую хорошо устанавливается сверху сито по типу паровой бани. Налейте воду и ставьте на огонь. Когда жидкость закипит, поставьте на сито банку вверх дном. Стерилизуйте 15 минут. Крышки тоже можно стерилизовать на пару или положить их в сотейник, залить водой и "варить" минуту после закипания. Уберите сотейник с крышками с огня.
- Добавьте горошины черного перца по своему вкусу. Раздавите их лезвием ножа и всыпьте в ягоды. Важно, чтобы после добавления специи варенье прокипело на маленьком огне еще минуту. Затем снимайте его с огня и разливайте по подготовленным банкам. Закрывайте крышками. Оставьте остывать при комнатной температуре, а затем храните до года в прохладном месте.
Контекст:
В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил его в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.
Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.
В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.