Варенье из черной смородины на зиму. Простой рецепт

Нюансы

Использовать нужно спелые и упругие ягоды черной смородины. Черный перец горошком добавлять по своему вкусу. Начать можно с пяти горошин и попробовать. Если необходимо, использовать еще.

Чтобы специя максимально раскрыла свой вкус и аромат, предварительно следует пожарить ее несколько минут на сухой сковороде. Варить варенье в кастрюле с толстым дном, чтобы оно не пригорело. Для такого количества компонентов следует выбрать емкость на 3 л, чтобы удобно было мешать и варенье не выкипело.

Ингредиенты на две поллитровые банки:

Приготовление

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил его в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.