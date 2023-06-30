Рецепт малинового желе на зиму. Точные пропорции ягод и сахара

"Ягоды малины имеют достаточно низкое количество природного пектина, поэтому количество сахара в рецепте мы не советуем менять. Иначе не получите плотность, которая характерна для желе", – посоветовал эксперт.
Продукты на 1 л желе
- 1 кг малины;
- 750 г сахара;
- четыре коробочки кардамона;
- 100 мл воды.
Приготовление
- Выложите малину в дуршлаг. Промойте и удалите мелкий мусор. Тщательно промойте малину под проточной водой.
- Переложите ягоды в кастрюлю или сотейник. Всыпьте сахар и добавьте кардамон, влейте 100 мл воды. Варите на маленьком огне в течение 25 минут. Больше варить не стоит, потому что желе может потерять яркий цвет.
- Стерилизуйте банки.
- Извлеките из кастрюли кардамон.
- Выложите малину в стерильные банки и закатайте крышками. Чтобы масса лучше загустела, переворачивать банки не нужно. Дайте им остыть ночь, затем переставьте в более прохладное место.