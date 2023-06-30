Рецепт малинового желе на зиму. Точные пропорции ягод и сахара

Клопотенко советует для приготовления желе на 1 кг ягод брать 750 г сахара Фото: depositphotos.com

"Ягоды малины имеют достаточно низкое количество природного пектина, поэтому количество сахара в рецепте мы не советуем менять. Иначе не получите плотность, которая характерна для желе", – посоветовал эксперт.

Продукты на 1 л желе

1 кг малины;

750 г сахара;

четыре коробочки кардамона;

100 мл воды.

Приготовление