"Этот вкус вы не забудете никогда!" Как приготовить куриные крылья, чтобы они хрустели

"Любители сочного мяса здесь? Как насчет хрустящих и вкусных куриных крылышек? Вкус, который не забудете никогда. Всего 30 минут времени – и блюдо готово!" – написал он.
Ингредиенты:
Приготовление
На крыльях сделать надрезы. Выложить в миску. Посыпать нарезанным пластинами чесноком, полить соевым соусом, добавить специи. На противне разложить нарезанный пластинами ананас. Сверху – куриные крылья. Запекать в духовке при 180 °C до золотистой корочки.
Хименес-Браво часто публикует рецепты блюд, которые легко приготовить. Акцент кулинар делает на их оригинальности. Например, он поделился рецептом блина из овсянки, который следует подавать с яйцом и овощами, а также показал, как готовит казацкую кашу на костре.