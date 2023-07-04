"Этот вкус вы не забудете никогда!" Как приготовить куриные крылья, чтобы они хрустели

"Любители сочного мяса здесь? Как насчет хрустящих и вкусных куриных крылышек? Вкус, который не забудете никогда. Всего 30 минут времени – и блюдо готово!" – написал он.

Ингредиенты:

куриные крылья – 500–700 г;

чеснок – 2–3 шт.;

соевый соус – 20 мл;

оливковое масло – 25 мл;

куркума – 5–6 ст. л.;

мед – 2 ст. л.;

соль и перец – по вкусу;

ананас свежий – 200 г.

Приготовление

На крыльях сделать надрезы. Выложить в миску. Посыпать нарезанным пластинами чесноком, полить соевым соусом, добавить специи. На противне разложить нарезанный пластинами ананас. Сверху – куриные крылья. Запекать в духовке при 180 °C до золотистой корочки.