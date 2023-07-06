Брауни без муки. Легкий рецепт вкусного десерта

"Готовлю знаменитый десерт брауни, но без муки. Да, у меня возможно все, а значит, у вас получится тоже!" – отметил кулинар.

Нюанс

Хименес-Браво акцентировал внимание, что вкус пирожного определяет шоколад, поэтому не стоит экономить на этом ингредиенте.

Ингредиенты:

черный шоколад – 230 г;

сливочное масло – 115 г;

яйца – 5 шт.;

сахар – 150 г;

ванилин – 10 г;

соль – 2,5 г;

какао – 2 ст. л.

Приготовление