Брауни без муки. Легкий рецепт вкусного десерта

"Готовлю знаменитый десерт брауни, но без муки. Да, у меня возможно все, а значит, у вас получится тоже!" – отметил кулинар.
Нюанс
Хименес-Браво акцентировал внимание, что вкус пирожного определяет шоколад, поэтому не стоит экономить на этом ингредиенте.
Ингредиенты:
Приготовление
Хименес-Браво часто публикует рецепты блюд, которые легко приготовить. Акцент кулинар делает на их оригинальности. Например, он поделился рецептом блина из овсянки, который следует подавать с яйцом и овощами, а также показал, как готовит казацкую кашу на костре.