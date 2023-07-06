Почему варенье кристаллизуется. Эксперт назвал главные причины

Почему варенье кристаллизуется
Причин кристаллизации может быть несколько:
- использовалось слишком много сахара;
- сахар не растворился;
- варенье варилось слишком долго;
- варенье варилось при более низкой температуре, чем требуется.
Советы
- Джемы и варенье нужно готовить строго по рецепту, отмеряя ингредиенты.
- Нужно следить, чтобы весь сахар растворился до того, как вы разольете варенье по банкам.
- Если сахар остался на стенках кастрюли, соскребите его ложкой или лопаткой перед разливанием варенья в банки, чтобы он туда не попал.
- Не переваривайте варенье и следите за тем, чтобы оно постоянно немного кипело. Лишнее время приготовления варенью не нужно.