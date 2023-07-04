Все, что нужно знать, когда вы готовите баклажаны. Лайфхаки

Баклажаны имеют пористую текстуру, и это нужно учитывать в процессе готовки Фото: depositphotos.com

Размер и сорт

При выборе баклажан часто отдают предпочтение большим плодам. Но внимание нужно акцентировать не на размере, а на сорте.

Вымачивание

От излишней влаги и горечи в баклажанах принято избавляться с помощью соли. Но это не значит, что перед приготовлением всем баклажанам нужно устраивать "соляную ванну". Горький привкус имеют перезрелые баклажаны.

Зрелость

Идеальный спелый плод не должен сильно деформироваться при нажатии. Он имеет гладкую и блестящую кожицу без пятен и вмятин. Если плоды мягкие или при нажатии на них остаются вмятины, это признак того, что баклажан испорчен или переспел. При температуре +2 °С баклажаны в среднем хранятся около месяца.

Жарка в масле

Баклажаны во время жарки впитывают много масла, как губка. Если баклажаны получились слишком жирными, можно добавить соль и дать немного постоять.

В качестве альтернативы при жарке можно смазать ломтики баклажанов растительным маслом и готовить в режиме гриль в духовке или обвалять перед жаркой на сковороде в панировке из сухарей или яйца. Она образует "барьер" между растительным маслом и баклажанами.

Приправы

Баклажаны хорошо впитывают ароматы – и этим нужно пользоваться. Блюда с баклажанами не следует перегружать тяжелыми соусами, а лучше заменить их приправами. За счет них можно играть со вкусом блюда, подстраивая его под свои предпочтения.

Универсальность

Не стоит готовить только жареные баклажаны. Это универсальные овощи, которые можно адаптировать под самые разные блюда.