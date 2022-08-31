Закуска из баклажанов по рецепту Саливанчук. Видео

Ингредиенты: баклажаны, яйца, сухари панировочные, крахмал, мука, соль, перец, масло.

Для соуса: сметана, чеснок, укроп.

Баклажаны нужно почистить, разрезать на 4 или 6 частей вдоль. Хвостик оставить. Натереть солью и дать постоять, чтобы получилась лишняя вода.

Баклажан мокнуть в яйцо, затем в муку с крахмалом, снова в яйцо, затем в сухари и отправить на разогретую сковороду, наполненную маслом – как во фритюре.

Как отметила Саливанчук, с соусом это блюдо вкуснее.

"Пальчики оближешь!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram A post shared by Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)