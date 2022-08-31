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31 августа, 2022
 
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Закуска из баклажанов по рецепту Саливанчук. Видео

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Саливанчук рекомендует подавать блюдо под соусом
Саливанчук рекомендует подавать блюдо под соусом
Фото: depositphotos.com

Украинская актриса Анна Саливанчук 31 августа в Instagram поделилась рецептом приготовления закуски из баклажанов.

Ингредиенты: баклажаны, яйца, сухари панировочные, крахмал, мука, соль, перец, масло.
Для соуса: сметана, чеснок, укроп.

Баклажаны нужно почистить, разрезать на 4 или 6 частей вдоль. Хвостик оставить. Натереть солью и дать постоять, чтобы получилась лишняя вода.

Баклажан мокнуть в яйцо, затем в муку с крахмалом, снова в яйцо, затем в сухари и отправить на разогретую сковороду, наполненную маслом – как во фритюре.

Как отметила Саливанчук, с соусом это блюдо вкуснее.

"Пальчики оближешь!" – написала она.

Контекст:

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Теги: вода, соль, актриса, Анна Саливанчук, рецепт, яйца, рецепты, масло, блюдо, перец, баклажаны
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