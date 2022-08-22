Запеченный омлет с кабачками. Рецепт от кулинарного эксперта

"Фритата – звучит не по-родному и сложно, но по факту, это просто омлет, запеченый в духовке", – отметил он.

Клопотенко рассказал, что впервые попробовал это блюдо в детстве в Италии, когда жил там в семье по обмену.

4 яйца нужно взбить энергично венчиком, добавить соль, перец, орегано. Порезать мелкими кубиками 200 г кабачков цуккини.

Форму для запекания смазать оливковым маслом, влить яйца и добавить цукини. Посыпать тертым сыром и запечь все на протяжении 10–15 минут в разогретой духовке при 180 ºС.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)