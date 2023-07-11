Клубничное мороженое. Рецепт десерта, который можно приготовить дома

Блогер отметил, что мороженое получается очень вкусным.
"Храните в морозилке, но это не факт, что получится, потому что съедите сразу, как только приготовите", – заявил он.
Ингредиенты:
- 300 г клубники;
- 300 мл йогурта;
- 150 г шоколада (можно белого);
- орехи по желанию.
Приготовление
- Порезать клубнику небольшими кусочками.
- Смешать с йогуртом.
- Выложить на пергаментную бумагу и заморозить на протяжении 2–3 часов.
- Растопить шоколад на паровой бане.
- Добавить измельченные орехи к шоколаду, перемешать и обвалять замороженную клубнику.
- Обваливать очень быстро, потому что застывает почти сразу же.
Контекст:
Чтобы вкус мороженого стал еще более интересным, его можно посыпать щепоткой соли.