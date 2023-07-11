Бульвар Шоубиз
 
11 июля, 2023
 
Рецепты

Клубничное мороженое. Рецепт десерта, который можно приготовить дома

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Мороженое можно подавать сразу после приготовления
Мороженое можно подавать сразу после приготовления
Фото: depositphotos.com

Проживающий в Швеции автор украинского Instagram-блога "Красиві рецепти. Гумор. Мотивація" Александр Огородников опубликовал рецепт приготовления клубничного десерта.

Блогер отметил, что мороженое получается очень вкусным.

"Храните в морозилке, но это не факт, что получится, потому что съедите сразу, как только приготовите", – заявил он.

Ингредиенты:

  • 300 г клубники;
  • 300 мл йогурта;
  • 150 г шоколада (можно белого);
  • орехи по желанию.

Приготовление

  1. Порезать клубнику небольшими кусочками.
  2. Смешать с йогуртом.
  3. Выложить на пергаментную бумагу и заморозить на протяжении 2–3 часов.
  4. Растопить шоколад на паровой бане.
  5. Добавить измельченные орехи к шоколаду, перемешать и обвалять замороженную клубнику.
  6. Обваливать очень быстро, потому что застывает почти сразу же.
Контекст:

Чтобы вкус мороженого стал еще более интересным, его можно посыпать щепоткой соли.

Теги: мороженое, десерт, рецепт, рецепты, Александр Огородников
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