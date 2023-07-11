Клубничное мороженое. Рецепт десерта, который можно приготовить дома

Блогер отметил, что мороженое получается очень вкусным.

"Храните в морозилке, но это не факт, что получится, потому что съедите сразу, как только приготовите", – заявил он.

Ингредиенты:

300 г клубники;

300 мл йогурта;

150 г шоколада (можно белого);

орехи по желанию.

Приготовление

Порезать клубнику небольшими кусочками. Смешать с йогуртом. Выложить на пергаментную бумагу и заморозить на протяжении 2–3 часов. Растопить шоколад на паровой бане. Добавить измельченные орехи к шоколаду, перемешать и обвалять замороженную клубнику. Обваливать очень быстро, потому что застывает почти сразу же.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Красиві рецепти | Гумор | Мотивація (@o_gorodnik)