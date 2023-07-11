Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук, снялась в платье-сетке и без нижнего белья. Она посвятила пост 500 дням войны

Саливанчук: Наши военные защищают нас с вами именно для того, чтобы мы могли жить и помогать, и радоваться Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Саливачук предстала в платье-сетке с крупными золотистыми пайетками. Она не стала надевать под платье белье.

В посте она поделилась рассуждениями о жизни украинцев, когда в стране уже более 500 дней продолжается война, развязанная страной-агрессором Россией.

"Вопрос, который мы задаем себе уже более 500 дней: "Имеем ли мы право жить и наслаждаться жизнью, когда в стране война?" – написала актриса.

Она заявила, что украинцы не просто имеют право, а обязаны жить, радоваться, есть, танцевать, улыбаться и ценить каждое мгновение.

"Во-первых, мы не знаем, сколько нам всем выделено времени. А во-вторых, наши военные защищают нас с вами именно для того, чтобы мы могли жить и помогать, и радоваться, а не страдать и сидеть сложа руки. Спасибо ВСУ, спасибо ПВО, спасибо, президент", – написала Саливанчук.

Пост она сопроводила песней украинской певицы Веры Кекелии "Чи мала право ти?" и написала ее текст.

Чи мала право ти

Отак квісти,

Коли на дворі темрява?

Чому ж зім’яла ти

Оті листи,

На котрих не твої слова?

Чи мала право ти?

Чи мала право ти?

Ти посміхаєшся так солодко,

А там за стінами твого житла

Горить дотла

Для когось завтра не настане

Він заплющить свої очі назавжди,

А ти зажди…

Один за одним обіцяють,

Що ще трішки та закінчиться війна

Чого ж сумна?

Де твоя та нестримна радість,

Що блищала наче скло на фоні сліз

Сочить надріз, – поется в композиции Кекелии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)