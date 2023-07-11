Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук, снялась в платье-сетке и без нижнего белья. Она посвятила пост 500 дням войны

Саливачук предстала в платье-сетке с крупными золотистыми пайетками. Она не стала надевать под платье белье.
В посте она поделилась рассуждениями о жизни украинцев, когда в стране уже более 500 дней продолжается война, развязанная страной-агрессором Россией.
"Вопрос, который мы задаем себе уже более 500 дней: "Имеем ли мы право жить и наслаждаться жизнью, когда в стране война?" – написала актриса.
Она заявила, что украинцы не просто имеют право, а обязаны жить, радоваться, есть, танцевать, улыбаться и ценить каждое мгновение.
"Во-первых, мы не знаем, сколько нам всем выделено времени. А во-вторых, наши военные защищают нас с вами именно для того, чтобы мы могли жить и помогать, и радоваться, а не страдать и сидеть сложа руки. Спасибо ВСУ, спасибо ПВО, спасибо, президент", – написала Саливанчук.
Пост она сопроводила песней украинской певицы Веры Кекелии "Чи мала право ти?" и написала ее текст.
Чи мала право ти
Отак квісти,
Коли на дворі темрява?
Чому ж зім’яла ти
Оті листи,
На котрих не твої слова?
Чи мала право ти?
Чи мала право ти?
Ти посміхаєшся так солодко,
А там за стінами твого житла
Горить дотла
Для когось завтра не настане
Він заплющить свої очі назавжди,
А ти зажди…
Один за одним обіцяють,
Що ще трішки та закінчиться війна
Чого ж сумна?
Де твоя та нестримна радість,
Що блищала наче скло на фоні сліз
Сочить надріз, – поется в композиции Кекелии.
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Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой", премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. Всего вышло 15 сезонов сериала.
Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году. Актриса служит в киевском Театре на Подоле.
Саливанчук с 2015 года замужем за нардепом от партии "Слуга народа" Александром Божковым. Пара воспитывает двоих сыновей.