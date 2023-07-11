Дорофеева показала, как они смотрятся вместе с Кацуриным в реальной жизни. Фото

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно весной 2021 года Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Дорофеева и Кацурин запечатлены со спины. Они идут по улице, держась за руки.

Кацурин облачен в серые шорты, черную футболку и кроссовки, за плечами у него черный рюкзак. Дорофеева – в красном платье с белым цветочным принтом и резиновых сабо с носками.

Певица сообщила, что ее любимая фраза из новой песни "Я тебе кохаю, але не зовсім" следующая: "Я розбила серце – не ходи тут босим".

Фото: nadyadorofeeva / Instagram