Дорофеева показала, как они смотрятся вместе с Кацуриным в реальной жизни. Фото

Дорофеева и Кацурин запечатлены со спины. Они идут по улице, держась за руки.
Кацурин облачен в серые шорты, черную футболку и кроссовки, за плечами у него черный рюкзак. Дорофеева – в красном платье с белым цветочным принтом и резиновых сабо с носками.
Певица сообщила, что ее любимая фраза из новой песни "Я тебе кохаю, але не зовсім" следующая: "Я розбила серце – не ходи тут босим".
Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010-го по март 2020 года она была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Позитивом.
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
В июне 2023 года появилась информация, что Дорофеева готовится к свадьбе со своим бойфрендом, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.