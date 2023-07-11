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11 июля, 2023
 
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Налчаджиоглу во время медового месяца улетел в Испанию без жены. СМИ писали, что там отдыхает Ани Лорак

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Жена Налчаджиоглу писала, что во время отпуска им с мужем редко удается побыть вдвоем
Жена Налчаджиоглу писала, что во время отпуска им с мужем редко удается побыть вдвоем
Фото: muratnalca / Instagram

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу вместе со своей 12-летней дочерью Софией покинул Турцию и отправился в Испанию, прервав медовый месяц со своей новой женой, украинской визажисткой Лилией Налчаджиоглу. Об этом он сообщил 11 июля в Instagram Stories.

Он отметил, что находится в городе Сан-Антонио на Ибице. В конце июня украинские СМИ писали, что в Испании отдыхает мать Софии – украинская певица Ани Лорак – со своим новым бойфрендом. В частности, об этом сообщалось на сайте ТСН.

Ранее дочь Налчаджиоглу во время съемки столкнула в воду свою названную сестру, а позже ткнула лицом в торт новую жену своего отца – 27-летнюю украинскую визажистку Лилию Налчаджиоглу.

Скриншот: muratnalca / Instagram / Instagram
Скриншот: muratnalca / Instagram

Контекст:

София родилась в  2011 году. Она живетс с матерью в стране-агрессоре РФ. Ани Лорак замалчивает полномасштабное вторжение России в Украину. В свою очередь, Налчаджиоглу осудил российскую агрессию и активно помогает ВСУ, проживая в Киеве.

В середине июня дочь бизнесмена прилетела к нему в Турцию, куда он сам приехал вместе со второй женой и падчерицей спустя неделю после свадьбы.

Новая жена Налчаджиоглу в своем микроблоге отметила, что во время отпуска им с мужем редко удается побыть вдвоем. В это же время Ани Лорак отдыхает за границей со своим новым бойфрендом.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Турция, Испания, Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, София Налчаджиоглу, Лилия Налчаджиоглу
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