Он отметил, что находится в городе Сан-Антонио на Ибице. В конце июня украинские СМИ писали, что в Испании отдыхает мать Софии – украинская певица Ани Лорак – со своим новым бойфрендом. В частности, об этом сообщалось на сайте ТСН.

Ранее дочь Налчаджиоглу во время съемки столкнула в воду свою названную сестру, а позже ткнула лицом в торт новую жену своего отца – 27-летнюю украинскую визажистку Лилию Налчаджиоглу.

Контекст:

София родилась в 2011 году. Она живетс с матерью в стране-агрессоре РФ. Ани Лорак замалчивает полномасштабное вторжение России в Украину. В свою очередь, Налчаджиоглу осудил российскую агрессию и активно помогает ВСУ, проживая в Киеве.

В середине июня дочь бизнесмена прилетела к нему в Турцию, куда он сам приехал вместе со второй женой и падчерицей спустя неделю после свадьбы.

Новая жена Налчаджиоглу в своем микроблоге отметила, что во время отпуска им с мужем редко удается побыть вдвоем. В это же время Ани Лорак отдыхает за границей со своим новым бойфрендом.