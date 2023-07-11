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11 июля, 2023
 
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59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына

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Младший сын Джонсона и его жены Кэрри Симондс родился 5 июля
Младший сын Джонсона и его жены Кэрри Симондс родился 5 июля
Фото: ЕРА

Жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Джонсон в третий раз стала матерью. Об этом она сообщила 11 июля в Instagram, разместив первые фото с новорожденным сыном.

Жена Джонсона написала, что их сын родился 5 июля 

"Добро пожаловать в мир, Фрэнк Альфред Одиссеус Джонсон, – подписала она фото.– Время выпить".

Контекст:

Кэрри Симондс  третья жена Джонсона. Осенью 2018 года он развелся со второй женой Мариной Уиллер после 25 лет брака. По данным The Sun, Уиллер уличила супруга в измене. У Джонсона и Уиллер четверо детей.

Кроме того, у Джонсона есть дочь, которую, по данным СМИ, в 2009 году родила искусствовед Хелен Макинтайр. Политик скрывал ее существование, неоднократно заявляя, что не будет обсуждать свою личную жизнь, но в сентябре 2021 года признался в наличии внебрачного ребенка в программе канала NBC Today.

Джонсон и Кэрри Симондс обручились в конце 2019 года. В апреле 2020-го у них родился сын. В мае 2021-го пара тайно повенчалась, а в декабре 2021-го у Джонсонов родилась дочь.

В мае 2023 года супруга Джонсона сообщила, что вскоре в третий раз станет матерью. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Борис Джонсон, дети, беременность, Кэрри Симондс
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