Премьер-министр Великобритании Джонсон в седьмой раз стал отцом

"И мать, и дочь чувствуют себя очень хорошо. Пара хотела бы поблагодарить замечательную команду родильного отделения Национальной службы здоровья за всю их заботу и поддержку", – цитирует заявление The Telegraph.

Джонсон объявила о беременности в июле в своем закрытом Instagram-аккаунте. Она опубликовала фотографию рождественской игрушки в форме коляски. "Мне невероятно повезло снова забеременеть, но я очень нервничала", – написала Кэрри и призналась, что перед этим у нее случился выкидыш.