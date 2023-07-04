35-летняя жена 59-летнего Джонсона на последних неделях беременности снялась в новой фотосессии вместе с сыном и дочерью. Фото

"Осталось совсем недолго", – подписала фото 35-летняя жена 59-летнего Джонсона.

В мае 2023 года супруга Джонсона сообщила, что вскоре в третий раз станет матерью. Она тогда уточнила, что находится на восьмом месяце беременности и чувствует себя "довольно измотанной".

Контекст:

Кэрри Симондс – третья жена Джонсона. Осенью 2018 года он развелся со второй женой Мариной Уиллер после 25 лет брака. По данным The Sun, Уиллер уличила супруга в измене. У Джонсона и Уиллер четверо детей.

Кроме того, у Джонсона есть дочь, которую, по данным СМИ, в 2009 году родила искусствовед Хелен Макинтайр. Политик скрывал ее существование, неоднократно заявляя, что не будет обсуждать свою личную жизнь, но в сентябре 2021 года признался в наличии внебрачного ребенка в программе канала NBC Today.

Джонсон и Кэрри Симондс обручились в конце 2019 года. В апреле 2020 года у них родился сын. В мае 2021 года пара тайно повенчалась, а в декабре 2021-го у Джонсонов родилась дочь.