Бульвар Шоубиз
 
04 июля, 2023
 
Новости

"Мои мальчики". Рианна показала годовалого сына на отдыхе с его отцом на пляже Барбадоса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рианна родила сына в мае 2022 года
Рианна родила сына в мае 2022 года
Фото: badgalriri / Instagram

Барбадосская певица Рианна 4 июля разместила в Instagram фото, на котором запечатлен ее годовалый сын на руках у своего отца, американского рэпера Asap Rocky.

На снимке сын и бойфренд артистки позируют на фоне пальм и воды. Рианна отметила, что они отдыхают на Барбадосе.

"Мои баджанские мальчики", – подписала фото знаменитость.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов. 

13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. 13 февраля 2023 года появилась информация, что Рианна и ее бойфренд Asap Rocky вскоре станут родителями во второй раз – певица продемонстрировала округлившийся живот во время своего выступления на Супербоуле 2023.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дети, Рианна, Барбадос
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Защитник Мариуполя Химик Касаткин: Конвоир спросил: "Правда, что вы нашим яйца отрезали?" Я ответил: “Мы живем по законам чести. Когда у нас были пленные, мы их кормили и обменивали“. Он поверил, сказал, что больше вопросов нет
  Защитник Мариуполя Химик Касаткин: Конвоир спросил: "Правда, что вы нашим яйца отрезали?" Я ответил: “Мы живем по законам чести. Когда у нас были пленные, мы их кормили и обменивали“. Он поверил, сказал, что больше вопросов нет
Дмитрий ГОРДОН
Индексация пенсий, повышение тарифов на воду и рост цен на топливо. Какие изменения вступают в силу с 1 июля. Главное
Индексация пенсий, повышение тарифов на воду и рост цен на топливо. Какие изменения вступают в силу с 1 июля. Главное
Алина ГРЕЧАНАЯ
Война – это не шоу, а Leopard – мишень на поле боя. Главное из интервью Залужного The Washington Post
Война – это не шоу, а Leopard – мишень на поле боя. Главное из интервью Залужного The Washington Post
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Счастливая и красивая". 49-летняя Наталья Егорова показала, что каждый день делает со своим лицом, чтобы оно всегда было "свежим и подтянутым". Видео
"Счастливая и красивая". 49-летняя Наталья Егорова показала, что каждый день делает со своим лицом, чтобы оно всегда было "свежим и подтянутым". Видео
Галина ГРИШИНА
Все, что нужно знать, когда вы готовите баклажаны. Лайфхаки
Все, что нужно знать, когда вы готовите баклажаны. Лайфхаки
35-летняя жена 59-летнего Джонсона на последних неделях беременности снялась в новой фотосессии вместе с сыном и дочерью. Фото
35-летняя жена 59-летнего Джонсона на последних неделях беременности снялась в новой фотосессии вместе с сыном и дочерью. Фото
Галина ГРИШИНА
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук снялась в бюстгальтере без бретелей
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук снялась в бюстгальтере без бретелей
"Этот вкус вы не забудете никогда!" Как приготовить куриные крылья, чтобы они хрустели
"Этот вкус вы не забудете никогда!" Как приготовить куриные крылья, чтобы они хрустели
Dantes высказался о песне Дорофеевой, которую она записала вместе с Кацуриным
Dantes высказался о песне Дорофеевой, которую она записала вместе с Кацуриным
Галина ГРИШИНА
Посыпьте этим вокруг растений – и улитки не смогут уничтожить урожай. Эксперты рассказали, как защитить огород от вредителей
Посыпьте этим вокруг растений – и улитки не смогут уничтожить урожай. Эксперты рассказали, как защитить огород от вредителей
Галина ГРИШИНА
Это увеличит урожай перца. Огородник рассказал, чем эффективно удобрить перец
Это увеличит урожай перца. Огородник рассказал, чем эффективно удобрить перец
Дорофеева в шортах показала вид сзади. Фото
Дорофеева в шортах показала вид сзади. Фото
"Мои мальчики". Рианна показала годовалого сына на отдыхе с его отцом на пляже Барбадоса
"Мои мальчики". Рианна показала годовалого сына на отдыхе с его отцом на пляже Барбадоса
Галина ГРИШИНА
"Если вы красите ресницы так, это неправильно!" Бьюти-блогер показала, как нанести тушь, чтобы удлинить ресницы
"Если вы красите ресницы так, это неправильно!" Бьюти-блогер показала, как нанести тушь, чтобы удлинить ресницы
Как приготовить пышные оладьи без дрожжей. Блогер объяснила, когда добавлять соду и какой температуры должен быть кефир
Как приготовить пышные оладьи без дрожжей. Блогер объяснила, когда добавлять соду и какой температуры должен быть кефир
Галина ГРИШИНА
Эти ошибки в уходе за кожей могут навредить лицу. Косметолог назвала три главных заблуждения, от которых стоит отказаться
Эти ошибки в уходе за кожей могут навредить лицу. Косметолог назвала три главных заблуждения, от которых стоит отказаться
Галина ГРИШИНА
39-летняя Анита Луценко восхитила фигурой в черном спортивном купальнике
39-летняя Анита Луценко восхитила фигурой в черном спортивном купальнике
Галина ГРИШИНА
Небритый и в мятых брюках. В сети показали, как сейчас выглядит Остап Ступка, который находится под домашним арестом после совершения ДТП
Небритый и в мятых брюках. В сети показали, как сейчас выглядит Остап Ступка, который находится под домашним арестом после совершения ДТП
Галина ГРИШИНА
"Девушка твоей мечты". 23-летняя звезда "Русалочки" Бейли похвасталась фигурой в белом купальнике. Фото
"Девушка твоей мечты". 23-летняя звезда "Русалочки" Бейли похвасталась фигурой в белом купальнике. Фото
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 