"Вопрос к психотерапевтам". Ясинский рассказал, зачем Винник, который уехал в Германию после начала войны, решил прервать молчание

После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину Винник перестал появляться на публике и вести соцсети Фото: Олег Винник / Facebook

Свое мнение Ясинский озвучил, обсуждая первое после почти полуторагодой паузы интервью Винника украинской журналистке Виктории Курочке.

"Он не понимает, что происходит. Где он, что он. И не только он. Вообще весь мир, который вокруг него находится, – он его не чувствует", – заявил Ясинский.

По словам продюсера, после полномасштабного вторжения РФ в Украину он общался с Винником дважды.

"Один звонок был очень серьезного человека с определенными намерениями, который чувствовал момент, – рассказал Ясинский. – Второе наше общение было летом, и уже было ощущение, что он не понимает, что происходит. А так происходит со многими людьми, которые находятся за границей. Они не чувствуют Украину вообще".

На вопрос Демина, зачем в таком случае Виннику было давать интервью, Ясинский заявил, что со стороны артиста это была саморефлексия, во время которой он "наговорил разного бреда".

"Это вопрос больше к психотерапевтам", – подчеркнул он.