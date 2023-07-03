"Вопрос к психотерапевтам". Ясинский рассказал, зачем Винник, который уехал в Германию после начала войны, решил прервать молчание

Свое мнение Ясинский озвучил, обсуждая первое после почти полуторагодой паузы интервью Винника украинской журналистке Виктории Курочке.
"Он не понимает, что происходит. Где он, что он. И не только он. Вообще весь мир, который вокруг него находится, – он его не чувствует", – заявил Ясинский.
По словам продюсера, после полномасштабного вторжения РФ в Украину он общался с Винником дважды.
"Один звонок был очень серьезного человека с определенными намерениями, который чувствовал момент, – рассказал Ясинский. – Второе наше общение было летом, и уже было ощущение, что он не понимает, что происходит. А так происходит со многими людьми, которые находятся за границей. Они не чувствуют Украину вообще".
На вопрос Демина, зачем в таком случае Виннику было давать интервью, Ясинский заявил, что со стороны артиста это была саморефлексия, во время которой он "наговорил разного бреда".
"Это вопрос больше к психотерапевтам", – подчеркнул он.
После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину Винник перестал появляться на публике и вести соцсети. В июле 2022 года адвокат Винника заявила, что артист покинул Украину и переехал в Германию на лечение.
Спустя почти полтора года молчания Винник дал интервью Курочке, в котором признался, что выехал из Украины 26 февраля 2022 года, но не уточнил как. По словам артиста, он решил уехать за границу, так как считает, что каждый должен заниматься своим делом.
Винник также опроверг слухи об онкозаболевании, но не стал разглашать свой диагноз. Он упомянул, что этой болезнью в Германии болеет всего 2% населения.