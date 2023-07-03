46-летний Налчаджиоглу устроил шоу в бассейне для своей 27-летней жены после того, как его дочь от Ани Лорак толкнула ее лицом в торт. Видео

"Happy birthday show 2023", – подписал видео бизнесмен.
Налчаджиоглу в бассейне исполнил для жены песню, использую вместо микрофона водный пистолет. Ему подпевала и подтанцовывала в числе других детей и его 12-летняя дочь София Налчаджиоглу.
Танец в бассейне Налчаджиоглу устроил для своей супруги после того, как его дочь в день рождения мачехы толкнула ее лицом в торт. Во время песни жена бизнесмена поднялась с кресла и стала танцевать вместе с падчерицей.
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Лилия Налчаджиоглу – вторая супруга Мурата Налчаджиоглу. Они поженились 3 июня в Киеве после трех лет отношений. После свадьбы жена бизнесмена сменила фамилию.
В настоящее время пара отдыхает в Турции со своими детьми от предыдущих отношений. Жена Налчаджиоглу в своем микроблоге отметила, что во время отпуска им с мужем редко удается побыть вдвоем.
Ранее Налчаджиоглу был женат на украинской певице Ани Лорак (Каролине Куек), которая с 2014 года живет и работает в стране-агрессоре РФ и замалчивает полномасштабное вторжение России в Украину. София – их общая дочь. В середине июня она прилетела к отцу в Турцию. В это же время Ани Лорак отдыхает за границей со своим новым бойфрендом.
Налчаджиоглу осудил российскую агрессию и активно помогает ВСУ, проживая в Киеве.