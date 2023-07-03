46-летний Налчаджиоглу устроил шоу в бассейне для своей 27-летней жены после того, как его дочь от Ани Лорак толкнула ее лицом в торт. Видео

"Happy birthday show 2023", – подписал видео бизнесмен.

Налчаджиоглу в бассейне исполнил для жены песню, использую вместо микрофона водный пистолет. Ему подпевала и подтанцовывала в числе других детей и его 12-летняя дочь София Налчаджиоглу.

Танец в бассейне Налчаджиоглу устроил для своей супруги после того, как его дочь в день рождения мачехы толкнула ее лицом в торт. Во время песни жена бизнесмена поднялась с кресла и стала танцевать вместе с падчерицей.