"Я просто не имею права не рассказать вам всю правду". Никитюк прокомментировала слухи о бойфренде, который ее "продвигал, а затем бросил"

Ранее украинский YouTube-блогер Богдан Беспалов заявил, что ведущая якобы состояла в отношениях "то ли со звукорежиссером, то ли с телевизионным оператором", который "серьезно продвигал Никитюк в шоу-бизнесе", но после полномасштабного вторжения РФ в Украину бросил ее и уехал за границу.
Его слова процитировал сайт ТСН.
"Новости, которые мы заслужили", – прокомментировала слухи ведущая.
Она также записала ироничное видео, где высмеяла слухи о своей личной жизни.
"Если эта история появилась в интернете, я просто не имею права не рассказать вам всю правду, – заявила Никитюк, расплакавшись на камеру. – Действительно, я пребывала в отношениях то ли со звукорежиссером, то ли с телеоператором. Я точно не знаю. Вечером я ложилась со звукорежиссером, а просыпалась с оператором. Так мы втроем и жили. Он ради моей карьеры переспал с кем только можно. Пропихивал меня везде, куда только мог".
В конце ролика заплаканная Никитюк прорекламировала тушь для ресниц, которая не течет.
"Не верьте слухам", – подытожила она.
Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011-м она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других передач.
В настоящее время Никитюк снимается в шоу "Хто зверху?" на "Новом канале".
35-летняя Никитюк не комментирует личную жизнь.