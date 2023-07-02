"Я просто не имею права не рассказать вам всю правду". Никитюк прокомментировала слухи о бойфренде, который ее "продвигал, а затем бросил"

Ранее украинский YouTube-блогер Богдан Беспалов заявил, что ведущая якобы состояла в отношениях "то ли со звукорежиссером, то ли с телевизионным оператором", который "серьезно продвигал Никитюк в шоу-бизнесе", но после полномасштабного вторжения РФ в Украину бросил ее и уехал за границу.

Его слова процитировал сайт ТСН.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

"Новости, которые мы заслужили", – прокомментировала слухи ведущая.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Она также записала ироничное видео, где высмеяла слухи о своей личной жизни.

"Если эта история появилась в интернете, я просто не имею права не рассказать вам всю правду, – заявила Никитюк, расплакавшись на камеру. – Действительно, я пребывала в отношениях то ли со звукорежиссером, то ли с телеоператором. Я точно не знаю. Вечером я ложилась со звукорежиссером, а просыпалась с оператором. Так мы втроем и жили. Он ради моей карьеры переспал с кем только можно. Пропихивал меня везде, куда только мог".

В конце ролика заплаканная Никитюк прорекламировала тушь для ресниц, которая не течет.

"Не верьте слухам", – подытожила она.