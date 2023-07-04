39-летняя Анита Луценко восхитила фигурой в черном спортивном купальнике

Луценко: Что отражает наше тело? Наши ежедневные мелкие привычки – и хорошие, и плохие Фото: anitasporty / Instagram

Свой образ она дополнила кроссовками и носками.

"Что отражает наше тело? Наши ежедневные мелкие привычки – и хорошие, и плохие", – подписала снимок 39-летняя тренер.

"Боже, какие ноги. Набросай нам привычек, чтобы такие были у всех", – восхитились в сети.

"Какая попа, какие ножки. Берем пример с вас", – отреагировали подписчики.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Anita Lutsenko (@anitasporty)