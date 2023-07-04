39-летняя Анита Луценко восхитила фигурой в черном спортивном купальнике

Свой образ она дополнила кроссовками и носками.
"Что отражает наше тело? Наши ежедневные мелкие привычки – и хорошие, и плохие", – подписала снимок 39-летняя тренер.
"Боже, какие ноги. Набросай нам привычек, чтобы такие были у всех", – восхитились в сети.
"Какая попа, какие ножки. Берем пример с вас", – отреагировали подписчики.
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Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі". В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Луценко вместе с дочерью переехала в Великобританию. Она ведет свой YouTube-канал, в котором рассказывает о похудении и здоровом образе жизни.