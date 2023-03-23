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23 марта, 2023
 
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Тушь Maybelline, помада Armani и карандаш от Chanel. Анита Луценко показала, как менялось ее лицо в процессе нанесения макияжа. Видео

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Луценко использовала для макияжа 13 уходовых и декоративных средств
Луценко использовала для макияжа 13 уходовых и декоративных средств
Фото: anitasporty / Instagram

Украинский фитнес-тренер и блогер Анита Луценко 23 марта разместила в Instagram ролик, в котором поэтапно показала процесс преображения лица с помощью макияжа.

На первоначальном этапе она использовала:

  • омолаживающая сыворотка для лица Advanced night repair от Este Lauder;
  • витаминную базу для глаз Vitamin Enriched Face Base от Bobbi Brown; 
  • основу для минимизации пор The Porefessional от Benefit.

Затем нанесла:

  • тон Double Wear (SPF) 2N2 от Este Lauder; 
  • корректор под глаза Becca light to medium;
  • корректор Mac prep+Prime; 
  • румяна Fresh Melon от  Bobbi Brown; 
  • хайлайтер Benefit; 
  • карандаш для губ Charlotte Tilbury;
  • карандаш для глаз Chanel (943); 
  • карандаш для бровей Anastasia;
  • тушь Maybelline;
  • помаду Armani (500).
Контекст:

Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі". В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Луценко вместе с дочерью переехала в Великобританию.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода и красота, Анита Луценко, тренер, макияж, фитнес, помада, стиль
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