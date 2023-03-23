Тушь Maybelline, помада Armani и карандаш от Chanel. Анита Луценко показала, как менялось ее лицо в процессе нанесения макияжа. Видео

На первоначальном этапе она использовала:

Затем нанесла:

Контекст:

Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі". В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Луценко вместе с дочерью переехала в Великобританию.