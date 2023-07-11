Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак

"Поймали разбойников", – подписал он фото.

Ранее дочь Налчаджиоглу во время съемки столкнула в воду свою названную сестру, а позже ткнула лицом в торт новую жену своего отца – 27-летнюю украинскую визажистку Лилию Налчаджиоглу.

Контекст:

София – дочь Налчаджиоглу и украинской певицы Ани Лорак, которая с 2014 года живет и работает в стране-агрессоре РФ. Артистка замалчивает полномасштабное вторжение России в Украину. В свою очередь, Налчаджиоглу осудил российскую агрессию и активно помогает ВСУ, проживая в Киеве.

В середине июня дочь бизнесмена прилетела к нему в Турцию, куда он сам приехал вместе со второй женой и падчерицей спустя неделю после свадьбы.

Новая жена Налчаджиоглу в своем микроблоге отметила, что во время отпуска им с мужем редко удается побыть вдвоем. В это же время Ани Лорак отдыхает за границей со своим новым бойфрендом.