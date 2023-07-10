46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото

Он позирует в кадре с краской на волосах, усах и бороде. За кадром слышен голос его 27-летней жены, украинской визажистки Лилии Налчаджиоглу (Реус).
Бизнесмен часто делится в своем микроблоге роликами и фото, на которых запечатлен во время косметических процедур. Он, в частности, делает себе маски для лица. О покраске волос он сообщил впервые.
Налчаджиоглу и Реус поженились 3 июня в Киеве после трех лет отношений. После свадьбы жена бизнесмена сменила фамилию.
В настоящее время пара отдыхает в Турции со своими детьми от предыдущих отношений – Александрой и Софией. Жена Налчаджиоглу в своем микроблоге отметила, что во время отпуска им с мужем редко удается побыть вдвоем.
Ранее Налчаджиоглу был женат на украинской певице Ани Лорак (Каролине Куек), которая с 2014 года живет и работает в стране-агрессоре РФ и замалчивает полномасштабное вторжение России в Украину. София – их общая дочь. В середине июня она прилетела к отцу в Турцию.
Налчаджиоглу осудил российскую агрессию и активно помогает ВСУ.