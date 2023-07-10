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10 июля, 2023
 
Мода

46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото

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Налчаджиоглу с женой после свадьбы уехали в Турцию
Налчаджиоглу с женой после свадьбы уехали в Турцию
Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

46-летний украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу 10 июля разместил в Instagram Stories видео, в котором запечатлен в барбершопе.

Он позирует в кадре с краской на волосах, усах и бороде. За кадром слышен голос его 27-летней жены, украинской визажистки Лилии Налчаджиоглу (Реус).

Бизнесмен часто делится в своем микроблоге роликами и фото, на которых запечатлен во время косметических процедур. Он, в частности, делает себе маски для лица. О покраске волос он сообщил впервые.

Скриншот: muratnalca / Instagram
Скриншот: muratnalca / Instagram

Контекст:

Налчаджиоглу и Реус поженились 3 июня в Киеве после трех лет отношений. После свадьбы жена бизнесмена сменила фамилию.

В настоящее время пара отдыхает в Турции со своими детьми от предыдущих отношений – Александрой и Софией. Жена Налчаджиоглу в своем микроблоге отметила, что во время отпуска им с мужем редко удается побыть вдвоем.

Ранее Налчаджиоглу был женат на украинской певице Ани Лорак (Каролине Куек), которая с 2014 года живет и работает в стране-агрессоре РФ и замалчивает полномасштабное вторжение России в Украину. София  их общая дочь. В середине июня она прилетела к отцу в Турцию

Налчаджиоглу осудил российскую агрессию и активно помогает ВСУ.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода и красота, Мурат Налчаджиоглу
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