46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото

Он позирует в кадре с краской на волосах, усах и бороде. За кадром слышен голос его 27-летней жены, украинской визажистки Лилии Налчаджиоглу (Реус).

Бизнесмен часто делится в своем микроблоге роликами и фото, на которых запечатлен во время косметических процедур. Он, в частности, делает себе маски для лица. О покраске волос он сообщил впервые.