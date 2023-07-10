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10 июля, 2023
 
Новости

65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника

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Стоун родилась в 1958 году
Стоун родилась в 1958 году
Фото: ЕРА

65-летняя американская актриса Шэрон Стоун 8 июля разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в цельном купальнике кораллового цвета.

Знаменитость позирует дома на кухне возле открытого холодильника. Пляжный образ актриса дополнила массивными украшениями.

"Счастливого лета", – подписала фото знаменитость.

Контекст:

Шэрон Стоун родилась 10 марта 1958 года. Она – обладательница премий "Золотой глобус" и "Эмми", номинировалась на премию "Оскар". Наиболее известные фильмы с ее участием – "Основной инстинкт", "Кровь и песок", "Ножницы", "Дьяволицы", "Глория", "Игры богов".

В начале ноября 2022 года Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль, но не указала ее локализацию.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: купальник, Шэрон Стоун
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