Как сейчас выглядит 44-летняя Гайтана. Певица после продолжительной паузы показала свои новые фото

44-летняя артистка не уточнила, где находится в настоящее время.

"Как приятно вас видеть", – отреагировали в сети.

"Наконец-то, очень ждала вас", – написали в комментариях.

Контекст:

Гайтана родилась в 1979 году в Киеве. До пяти лет жила в Республике Конго, в Браззавиле, откуда родом ее отец.

Певица начала карьеру в 1991 году. В ее дискографии 11 альбомов. Гайтана принимала участие в записи мультфильмов, работала бэк-вокалисткой у Ирины Билык, Таисии Повалий, Ани Лорак, Николая Караченцова, Александра Малинина. Первый сольный альбом певицы вышел в 2003 году.

В 2017 году артистка родила дочь. Отец Николь – саунд-продюсер Александр Смарт, супруг Гайтаны. Пара тайно от СМИ зарегистрировала брак в 2016 году.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка на своей странице в Instagram выступила в поддержку Украины, а затем больше чем на год исчезла из информационного пространства.