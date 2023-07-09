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09 июля, 2023
 
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Как сейчас выглядит 44-летняя Гайтана. Певица после продолжительной паузы показала свои новые фото

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После полномасштабного вторжения РФ в Украину Гайтана исчезла из информационного пространства
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Гайтана исчезла из информационного пространства
Фото: gaitanamusic / Instagram

Украинская певица Гайтана 8 июля после продолжительной паузы разместила в Instagram свои новые фото, на которых запечатлена вместе с мужем и дочерью.

44-летняя артистка не уточнила, где находится в настоящее время.

"Как приятно вас видеть", – отреагировали в сети.

"Наконец-то, очень ждала вас", – написали в комментариях.

Контекст:

Гайтана родилась в 1979 году в Киеве. До пяти лет жила в Республике Конго, в Браззавиле, откуда родом ее отец.

Певица начала карьеру в 1991 году. В ее дискографии 11 альбомов. Гайтана принимала участие в записи мультфильмов, работала бэк-вокалисткой у Ирины Билык, Таисии Повалий, Ани Лорак, Николая Караченцова, Александра Малинина. Первый сольный альбом певицы вышел в 2003 году.

В 2017 году артистка родила дочь. Отец Николь – саунд-продюсер Александр Смарт, супруг Гайтаны. Пара тайно от СМИ зарегистрировала брак в 2016 году.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка на своей странице в Instagram выступила в поддержку Украины, а затем больше чем на год исчезла из информационного пространства.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Гайтана, певица
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