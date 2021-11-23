"Комплимент от Бога", "Славная лапушка". Гайтана умилила сеть новыми фото четырехлетней дочери

Гайтана: Нам нужно чаще прислушиваться к детям Фото: gaitanamusic / Instagram

На фото девочка позирует в коричневом тренче возле камина. На одном из кадров Николь смотрит сквозь сердце, которое показывает пальцами.

"Нам нужно чаще прислушиваться к детям. Попробуйте спросить что-то совсем недетское (на ваш взгляд) – и вы будете приятно удивлены ответу и решениям, которые предложат малыши", – подписала публикацию 42-летняя певица.

Подписчики активно отреагировали на фото, поставив под ним больше 440 лайков.

"Комплимент от Бога, доченька", – написала Анна Зотьева.

"Фантастика! Чудо, как малышка хороша", – прокомментировала публикацию телеведущая Слава Фролова.

"Славная лапушка", – отметила Елена Яловик.