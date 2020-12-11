Гайтана в белой блузке и черном корсете сыграла в шахматы

Украинская певица Гайтана поделилась в сети новым снимком.

Гайтана: Кто не играет, тот не выигрывает Фото: gaitanamusic / Instagram

Украинская певица Гайтана 11 декабря в Instagram опубликовала фотопортрет, на котором запечатлена с шахматной доской в руках со смещенными со своих мест фигурами.

Певица позирует в кадре в белой блузке и черном корсете.

"Кто не играет, тот не выигрывает. А какие у вас планы на ночь?" – подписала она публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GAITANA (@gaitanamusic)

Гайтана родилась в 1979 году в Киеве. До пяти лет жила в Республике Конго, в Браззавиле, откуда родом ее отец.

Певица начала карьеру в 1991 году. В ее дискографии 11 альбомов. Гайтана принимала участие в записи мультфильмов, работала бэк-вокалисткой у Ирины Билык, Таисии Повалий, Ани Лорак, Николая Караченцова, Александра Малинина.

Первый сольный альбом певицы вышел в 2003 году.