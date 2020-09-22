"За неделю минус пять килограммов легко". Гайтана поделилась способом похудения

Украинская певица Гайтана рассказала, какие упражнения нужно делать и как изменить рацион для быстрого похудения.

Украинская певица Гайтана рассказала, что делает, если ей нужно срочно похудеть перед съемками.

"1. Беговая дорожка каждый день по 45 минут.

2. Упражнения для пресса (три подхода по 50 раз).

3. Отжимания (три подхода по 30 раз).

4. Выпады (три подхода по 30 раз).

5. Меню :гречка, овощи, рыба, курица. Исключаю сладости, мучное, жирное", – написала она.

Гайтана заявила, что это простой способ похудения.

"За неделю минус пять килограммов легко", – заверила певица.

В ролике она показала, как бежит по дорожке тренажера.

Гайтана родилась 24 марта 1979 года в Киеве. До пяти лет она жила в Республике Конго, в Браззавиле, откуда родом ее отец. Певица начала карьеру в 1991 году. В ее дискографии 11 альбомов. Гайтана принимала участие в записи мультфильмов, работала бэк-вокалисткой у Ирины Билык, Таисии Повалий, Ани Лорак, Николая Караченцова, Александра Малинина. Первый сольный альбом певицы вышел в 2003 году.