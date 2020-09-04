Гайтана: Я захотела распоряжаться своими деньгами, и тогда аферист проявился во всей красе

По словам украинской певицы Гайтаны, экс-возлюбленный, имени которого она не называет, исчез вместе с ее деньгами.

Гайтана: Когда бывший попросил оплатить первый взнос за нашу общую недвижимость, оформив покупку временно на себя, бабуля забила тревогу Фото: gaitanamusic / Instagram

Украинская певица Гайтана назвала своего бывшего бойфренда аферистом – по словам артистки, он 12 лет распоряжался ее деньгами под предлогом заботы о ней. Об этом певица рассказала 4 сентября на своей странице в Instagram.

"Моя бабуля сразу распознает аферистов. Когда бывший попросил меня оплатить первый взнос за нашу общую недвижимость, оформив покупку временно на себя, бабуля забила тревогу", – сообщила Гайтана.

По словам певицы, реакция близкого человека ее не насторожила – наоборот, она заверила свою бабушку, что ее возлюбленный таким образом проявляет о ней заботу.

"Этот мужчина настолько заботливый, что хочет помочь правильно распоряжаться моими деньгами – именно поэтому он предложил оформить на него доверенность, которая дает возможность ставить подпись на всех документах от моего имени", – уверяла бабушку певица.

Артистка призналась, что ситуация продолжалась 12 лет, а потом у нее возникли сомнения.

"Я начала задавать вопросы и захотела распоряжаться своими деньгами, которых никогда не видела. И тогда аферист проявился во всей красе", – поделилась воспоминаниями певица.

Она рассказала, что он исчез из ее жизни, оставив без денег и недвижимости.

Певица указала, что речь идет о квартире под номером 90, расположенной в Киеве по адресу улица Черновола, 20. При этом певица не стала называть имя бывшего возлюбленного.

Гайтана 10 лет прожила в браке со своим гражданским мужем, продюсером Эдуардом Климом.

В 2016 году Гайтана тайно вышла замуж за продюсера Александра Смарта. В начале июля 2017 года у пары родилась дочь.

В интервью программе "Утро с "Интером" в июле 2019 года муж певицы сообщил, что они с Гайтаной познакомились задолго до свадьбы, но романтические отношения между ними сложились только спустя 25 лет после первой встречи.

В конце августа 2020 года певица призналась, что вынуждена была нанять телохранителя, так как получила угрозы со стороны экс-возлюбленного. При этом Гайтана не стала называть имя обидчика.