Гайтана: Я захотела распоряжаться своими деньгами, и тогда аферист проявился во всей красе

Украинская певица Гайтана назвала своего бывшего бойфренда аферистом – по словам артистки, он 12 лет распоряжался ее деньгами под предлогом заботы о ней. Об этом певица рассказала 4 сентября на своей странице в Instagram.
"Моя бабуля сразу распознает аферистов. Когда бывший попросил меня оплатить первый взнос за нашу общую недвижимость, оформив покупку временно на себя, бабуля забила тревогу", – сообщила Гайтана.
По словам певицы, реакция близкого человека ее не насторожила – наоборот, она заверила свою бабушку, что ее возлюбленный таким образом проявляет о ней заботу.
"Этот мужчина настолько заботливый, что хочет помочь правильно распоряжаться моими деньгами – именно поэтому он предложил оформить на него доверенность, которая дает возможность ставить подпись на всех документах от моего имени", – уверяла бабушку певица.
Артистка призналась, что ситуация продолжалась 12 лет, а потом у нее возникли сомнения.
"Я начала задавать вопросы и захотела распоряжаться своими деньгами, которых никогда не видела. И тогда аферист проявился во всей красе", – поделилась воспоминаниями певица.
Она рассказала, что он исчез из ее жизни, оставив без денег и недвижимости.
Певица указала, что речь идет о квартире под номером 90, расположенной в Киеве по адресу улица Черновола, 20. При этом певица не стала называть имя бывшего возлюбленного.
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Моя бабуля сразу распознае * т аферистов и очень резко дае * т мне понять об этом * Например, когда мои * бывшии * попросил меня оплатить первыи * взнос за нашу общую недвижимость, оформив при этом покупку ВРЕМЕННО на себя, бабуля заподозрила неладное и забила тревогу Я успокаивала ее * и говорила, что этот мужчина настолько заботливыи * , что хочет помочь мне правильно распоряжаться моими заработанными деньгамиименно поэтому он предложил мне не утруждать себя и оформить на него доверенность, которая дае * т ему возможность ставить подпись на всех документах от моего имени 12 лет, он «мудро» управлял моими финансами, пока однажды у меня не появилась причина засомневаться в его порядочности. Я неожиданно для себя начала задавать вопросы и требовать возможность распоряжаться своими деньгами, которые я никогда не видела ... И тогда аферист проявился во всеи * своеи * красе Он исчез из моеи * жизни со всеми финансами и недвижимостью, когда осознал, что я хочу взять под контроль все свои доходы. Вывод сделаи * те сами и берегитесь мошенников !!! —- P.S Но вдруг, я не права) и он все * еще * оформляет на меня мою недвижимость Черновола 20, кВ-90 #осторожно #аферист #гаи * тана #бывшии * #полинабеги
Гайтана 10 лет прожила в браке со своим гражданским мужем, продюсером Эдуардом Климом.
В 2016 году Гайтана тайно вышла замуж за продюсера Александра Смарта. В начале июля 2017 года у пары родилась дочь.
В интервью программе "Утро с "Интером" в июле 2019 года муж певицы сообщил, что они с Гайтаной познакомились задолго до свадьбы, но романтические отношения между ними сложились только спустя 25 лет после первой встречи.
В конце августа 2020 года певица призналась, что вынуждена была нанять телохранителя, так как получила угрозы со стороны экс-возлюбленного. При этом Гайтана не стала называть имя обидчика.