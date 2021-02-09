Гайтана показала, как развлекается с дочерью на снегу

Украинская певица Гайтана 9 февраля в Instagram опубликовала ролик, на котором запечатлена вместе с трехлетней дочерью Николь во время прогулки во дворе.
Певица позирует, лежа на снегу, а когда к ней подходит дочь, принимается шутя засыпать ее снегом.
"Много снега, много радости", – подписала она ролик.
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Гайтана родилась в 1979 году в Киеве. До пяти лет жила в Республике Конго, в Браззавиле, откуда родом ее отец.
Певица начала карьеру в 1991 году. В ее дискографии 11 альбомов. Гайтана принимала участие в записи мультфильмов, работала бэк-вокалисткой у Ирины Билык, Таисии Повалий, Ани Лорак, Николая Караченцова, Александра Малинина. Первый сольный альбом певицы вышел в 2003 году.
В 2017 году артистка родила дочь. Ее отец – саунд-продюсер Александр Смарт, супруг Гайтаны. Пара тайно от СМИ зарегистрировала брак в 2016 году.