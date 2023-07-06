56-летняя Хайек восхитила сеть новым фото в цветном бикини

Хайек: Вы можете поверить, что бикини существует всего лишь 77 лет? Фото: salmahayek / Instagram

Она посвятила фото Международному дню бикини.

"Вы можете поверить, что бикини существует всего лишь 77 лет?" – подписала она снимок.

"Ого, ты все еще так сексуально выглядишь в бикини, когда тебе за 50", – восхитились в сети.

"И никто не смотрит на бикини", – прокомментировали фото поклонники.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Salma Hayek Pinault (@salmahayek)