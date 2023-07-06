56-летняя Хайек восхитила сеть новым фото в цветном бикини

Она посвятила фото Международному дню бикини.
"Вы можете поверить, что бикини существует всего лишь 77 лет?" – подписала она снимок.
"Ого, ты все еще так сексуально выглядишь в бикини, когда тебе за 50", – восхитились в сети.
"И никто не смотрит на бикини", – прокомментировали фото поклонники.
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Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки", "Супер Майк: Последний танец".