"Дурное". Тина Кароль призналась, что ее 68-летний отец ни разу не был на ее концертах

По словам артистки, когда у нее было семь концертов во Дворце спорта в Киеве, отец каждый день сидел в машине рядом, но не соглашался пойти на ее выступление.
"Мама была на концерте. Он неделю пробыл под Дворцом. Дурное", – расплакавшись, заявила артистка.
По словам Тины Кароль, отец смотрит ее выступления в запиcи.
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Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск. У артистки есть старший брат Станислав, который работает юристом.