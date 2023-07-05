"Дурное". Тина Кароль призналась, что ее 68-летний отец ни разу не был на ее концертах

По словам Тины Кароль, отец смотрит ее выступления в записи Фото: Тіна Кароль / Facebook

По словам артистки, когда у нее было семь концертов во Дворце спорта в Киеве, отец каждый день сидел в машине рядом, но не соглашался пойти на ее выступление.

"Мама была на концерте. Он неделю пробыл под Дворцом. Дурное", – расплакавшись, заявила артистка.

По словам Тины Кароль, отец смотрит ее выступления в запиcи.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений АНДРІЙ ЧОРНОВОЛ * ВЕДУЧИЙ * (@chornovol.andrii)