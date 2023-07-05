"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео

Родители назвали девочку Квитослава.
"Ассоциация семей защитников "Азовстали" поздравляет счастливых родителей с пополнением в семье и верит в то, что Калина очень скоро вернется в Украину и сможет встретиться со своей семьей", – говорится в публикации.
В комментарии тернопольскому телеканалу ІНТБ Антонина Паламар назвала рождение дочери "подарком от бога".
"Он очень счастлив", – призналась жена Калины, комментируя его реакции на новость о рождении дочери.
Она рассказала, что у нее есть возможность периодически переписываться с мужем.
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Антонина Паламар родилась в городе Днепр, окончила Львовский национальный университет имени Франко. С будущим мужем познакомилась во Львове. Предложение возлюбленной Паламар сделал в Черновцах. У пары есть старший сын Лукьян (2016). Он родился в Мариуполе.
Святослав Паламар окончил Львовский торгово-экономический университет. После срочной службы в армии проходил подготовку в Международном центре миротворчества и безопасности как контрактник 80-й аэромобильной бригады, принимал участие в Оранжевой революции и Революции достоинства.
С 2014 года в составе полка "Азов" Паламар защищал Украину от российских оккупантов. Участвовал в боях за Широкино, Светлодарск.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Паламар защищал Мариуполь. В мае он попал в плен с другими защитниками "Азовстали".
Часть из попавших в плен защитников уже вернули в ходе ряда обменов пленными. В частности, 21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный на тот момент обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину. России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене уже бывшего нардепа Виктора Медведчука.
Командиры мариупольского гарнизона были обменены в Анкаре. Согласно договоренностям, они остаются в Турции до конца войны и находятся там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана. По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, они живут "в частном доме в приличных условиях".