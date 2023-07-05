"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео

У Антонины и Святослава Паламар есть старший сын Лукьян Фото: azovstalfamilies / Instagram

Родители назвали девочку Квитослава.

"Ассоциация семей защитников "Азовстали" поздравляет счастливых родителей с пополнением в семье и верит в то, что Калина очень скоро вернется в Украину и сможет встретиться со своей семьей", – говорится в публикации.

В комментарии тернопольскому телеканалу ІНТБ Антонина Паламар назвала рождение дочери "подарком от бога".

"Он очень счастлив", – призналась жена Калины, комментируя его реакции на новость о рождении дочери.

Она рассказала, что у нее есть возможность периодически переписываться с мужем.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Асоціація родин захисників «Азовсталі» (@azovstalfamilies)