Новая избранница Кулебы выложила в сеть фото их поцелуя

Пара позирует в кадре во время поцелуя. Снимок был сделан в конце июня на свадьбе у их друзей.

Контекст:

Павелецкая – совладелица издательства "Книголав", бывший маркетинговый директор "1+1 медиа".

Она была замужем за украинским бизнесменом Валерием Павелецким. В 2013 году у пары родился сын Александр. Сейчас Павелецкие в разводе.

Кулеба не сообщал о разводе. Он был в браке с Евгенией Кулебой, основателем и руководителем общественной организации "Город-сад", депутатом Киевсовета от "Слуги народа". У них двое детей: Егор (2006) и Любовь (2011).

Павелецкая сообщила о романе с Кулебой в апреле 2023 года в день его рождения.