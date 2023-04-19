"Люблю безумно". Украинская пиарщица рассекретила свой роман с министром Кулебой

"У тебя сегодня праздник, а на самом деле – у меня, потому что ты человек, который изменил мою жизнь, изменил меня и доказал, что такое счастье возможно не только в книгах. Я желаю тебе всегда верить в себя, по крайней мере наполовину так сильно, как я в тебя. Я знаю, что ты невероятный, не представляю, как ты все выдерживаешь, но уверена: ты сможешь все, уже смог, и главное – ты будешь счастлив, эту главную задачу я давно приняла к выполнению. Люблю безумно", – написала она.
Павелецкая разместила снимок, на котором запечатлены женские и мужские босые ноги. На фото она отметила Кулебу.
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Павелецкая – совладелица издательства "Книголав", бывший маркетинговый директор "1+1 mediа".
Была замужем за украинским бизнесменом Валерием Павелецким. В 2013 году в этом браке родился сын Александр. Павелецкие в разводе.
Кулеба не сообщал о разводе. Его супруга – Евгения Кулеба, основатель и руководитель общественной организации "Город-сад". У них двое детей: Егор (2006) и Любовь (2011).